Osječki liječnici prvi su u Hrvatskoj uspješno primijenili novu metodu liječenja aneurizmi i akutnog aortalnog sindroma.

Naš reporter Bojan Uranjek o svemu je razgovarao Tomislavom Ištvanićem, voditeljem Zavoda za vaskularnu kirurgiju KBC Osijek i Vedranom Farkašom, članom Endovaskularnog tima KBC Osijek.

O kakvom se zahvatu točno radi?

"Radi se o metodi koja služi za popravak torakalnih aneurizmi, disekcija i akutnog aortalnog sindroma koji su hitna stanja. U prijašnjim tehnikama se prvo trebalo napraviti premoštenje na vratu da bi se glava i mozak opskrbili krvlju, a ovom tehnikom se to javlja u jednom aktu s puno manje rizika za bolesnika i puno jednostavnijim zahvatom te je zbog toga oporavak bolesnika također bolji", rekao je Ištvanić.

Kako se taj zahvat izvodi i što to dalje znači za struku i pacijente?

"Taj se zahvat izvodi pod rengenom, nema gotovo nikakvih rana i rezova što smanjuje broj komplikacija. Kraće je trajanje ležanja u bolnici i time se smanjuju i troškovi. Veća je stopa preživljavanja. Ti su se zahvati radili isključivo otvorenim putem, otvaranjem prsišta što je za većinu pacijenta bilo neizvedivo s obzirom na dob i bolesti. Za struku ovo ima veliki potencijal u budućnosti barem u našoj regiji. Neću reći da smo pioniri u svijetu s obzirom na to da Amerika u tome prednjači. Oni su to već počeli raditi na kompletnom luku aorte koji je inače najzahtjevniji dio aorte za liječenje. Mora kompletno otvoriti prsište i pacijenta staviti na umjetnu cirkulaciju i disanje. Danas se to može riješiti pod rengenom uz mali rez ili dva", objasnio je Farkaš.

