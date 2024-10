NE ZABORAVITE! / Noćas se pomiče sat, priznajte - ne znate ide li naprijed ili unazad. Imamo odgovor!

Zakoračili smo u jesen, a time se bliži i vrijeme pomicanja kazaljki na satu. Zimsko računanje vremena u 2024. službeno započinje u noći između subote i nedjelje odnosno s 26. na 27. listopada. Dani će se tako 'skratiti' te ćemo imati jedan sat svjetla više ujutro, a manje navečer. Ljetno računanje vremena počelo je 31. ožujka 2024. godine, a sada još sitno brojimo do prelaska na zimsko. Kazaljke se za jedan sat unatrag pomiču u tri sata ujutro u noći s 26. na 27. listopada. Time ćemo dobiti 60 minuta sna više, ali će se navečer ranije smračiti i zbog približavanja zimskog solsticija. Zimsko računanje vremena trajat će sve do zadnjeg vikenda u ožujku 2025. godine. Na ljetno računanje vremena vraćamo se u noći s 29. na 30. ožujka te pomičemo sat za jedan sat unaprijed. Mijenja se i satnica za obračun električne energije. Viša tarifa je od 7 do 21 sata niža od 21 do 7 sati ujutro. RTL-ova prognostičarka Tanja Renke što se tiče vremenske prognoze najavljuje da će se nastaviti ovako ugodno, razmjerno toplo jesensko vrijeme do kraja mjeseca. Temperatura će biti malo viša od uobičajene, kako u unutrašnjosti, tako i na Jadranu. Sve do početka mjeseca studenog moglo bi doći do izraženijih promjena i pada temperature. Više pogledajte u videu