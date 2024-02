Nijemci će moći posjedovati do 25 grama marihuane za vlastitu uporabu i kod kuće uzgajati tri biljke. "Postoje određena ograničenja, posebno ako se radi o mladima da ta količina THC-a ne smije biti veća od 10 posto", kaže pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče Ivan Ćelić.

Zakon koji donosi djelomičnu legalizaciju kanabisa bi na snagu trebao stupiti u travnju nakon što prođe u Bundestagu. Nacrt zakona u Njemačkoj je predložio ministar zdravstva, a u Hrvatskoj ga je predlagala bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy.

"Pa mislim da je to trend, dakle možemo očekivati da će njemački primjer slijediti druge europske zemlje i meni je žao što Hrvatska nije bila predvodnik tih trendova jer države koje prije krenu s legalizacijom kanabisa imaju od toga daleko veće ekonomske koristi", kaže bivša ministrica zaštite okoliša Mirela Holy.

Kanabis su legalizirali SAD, Kanada i Urugvaj, u Europi Malta 2021., lani Luksemburg, uskoro Njemačka. Uzgoj za kućnu uporabu razmatraju i Nizozemska, Češka i Švicarska.

"Iz iskustva SAD-a došlo je do rasta organiziranog kriminala, u Kanadi je državni legalni biznis došao u opasnost pa su dio plantaža koje su proizvodile marihuanu zatvorili i uzgajaju krizanteme. Malta ima problema s narko turizmom. Ne vidim da će to baš dovesti do onoga što oni žele, a to je zaštiti mlade i smanjiti kriminalitet, navodi pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga Željko Petković.

Zabranjen 40 godina

I kod njih je izazvala niz reakcija, novom zakonu se protivi i ministrica unutarnjih poslova i pojedine pokrajine. U Uniji strahuju da će legalizacijom u Njemačkoj porasti crno tržište droga.

"Naravno da kada govorimo o pozitivnim aspektima ja bih govorio o medicinskim indikacijama koje su odobrene i ja tu ne vidim nikakav problem. Međutim kanabis u rekreativne svrhe bez obzira što ga 5 posto stanovnika Europske unije koristi, ja tu ne vidim nikakve pozitivne rezultate", kaže Ćelić.

U Njemačkoj je kanabis bio zabranjen 40 godina. U Hrvatskoj je Holy predlagala legalizaciju uzgoja 9 biljki. "To omogućava osobama koje su bolesne od teških bolesti kao što su multipla skleroza, Kronova bolest ili karcinom da sami proizvode svoje pripravke", kaže Holy.

Skrivanje malih količina marihuane u Njemačkoj odlazi u povijest, a willkommen bi joj trebali reći u Bundestagu već za dva tjedna.