U RTL-u Danas s reporterkom Dajanom Šošić o raspuštanju Sabora i nadolazećim parlamentarnim izborima govorili su zastupnici Nino Raspudić i Arsen Bauk.

Bauk je rekao da bi u SDP u najbolje odgovarao datum što prije, "ali koje god nedjelje budu izbori, to će biti nedjelja kada je otišao AP, da parafraziram pjesmu Zabranjenog pušenja".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upitan da se mora kladiti na jedan datum, koji bi to bio, rekao je da je zabranjeno političko klađenje.

Raspudić kaže da razinu njihove spremnosti može izraziti slogan navijača Sinjskog alkara koji kaže "Neka dođu". Kaže da idući tjedna izlaze s kandidatom i programom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje hoće li to biti njegova supruga ili Nikola Grmoja, rekao je da će se sljedeći tjedna sve znati. "Mi smo prihvatili tu pomalo i nametnutu priču tko će biti premijer. Mi ne biramo premijera, to nisu nikakvi parapredsjednički izbori. Glasamo za stranke, za ljude na listama koji će formirati većinu koja će onda izdabrati predsjednika Vlade. Mi ćemo predstaviti osobu koja će ponijeti odgovornost za formiranje tog tima ako dođemo u tu situaciju", rekao je.

Upitan čuva li se za predsjedničku ulogu, kaže da nema čuvanja. "Mi kada smo ušli u ovu igru, pristali smo preuzeti sve uloge za koje naš klub zastupnika i naša stranka smatraju da ih trebamo preuzeti. Spremni smo za sve", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Raspudić ide u 2. izbornu jedinicu

Na pitanje kada će se znati liste SDP-a, Bauk kaže da je SDP završio svoj kandidacijski postupak i u najkraćem roku će Glavni odbor donijeti liste na prijedlog predsjednika stranke. "Tada će se znati i kandidati, i dogovor s koalicijskim partnerima i sve što je potrebno za izaći na izbore", rekao je.

Upitan hoće li on biti prvi u prvoj izbornoj jedinici, Bauk kaže da za odgovoriti na to pitanje nije nadležan. "Politički gledano, ja sam prvenstveno SDP-ovac, a nakon toga hrvatski zastupnik koji voli svoju Domovinu od Savudrije do Iloka i od Svetog Martina do Prevlake, i ako mi stranka ukaže povjerenje, meni će biti čast biti na bilo kojem mjestu u bilo kojoj izbornoj jedinici", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Raspudić je rekao da će on u drugu izbornu jedinicu, a da će u prvu ona osoba koja će prihvatiti tu nametnutu ulogu kandidata za premijera.

Na pitanje mogu li njihove stranke zajedno nakon izbora, Bauk kaže da oni izlaze na izbore sa savezom od 9 stranaka i žele da oni i saveznici osvoje toliko mandata da mogu formirati vlast.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Most je stranka koja je politički jasno profilirana od centra prema desno. Imamo svoje partnere to su Hrvatski suverenisti. Imamo programsku deklaraciju i vrlo opsežan program. Oni koji su spremni podržati naše kandidate i naš program, mogu dići ruku u Saboru", rekao je Nino Raspudić.