Niko Tokić Kartelo o suzama, promjeni imena i prvom milijunu: 'Bit će iznenađenja'

S početkom službene kampanje u RTL-u Danas predsjednički kandidati imat će jednaku priliku predstaviti sebe i svoj program. Na izborima za predsjednika Republike, u nedjelju, 29. prosinca, sudjelovat će osam kandidata: Miro Bulj (Most), nezavisni Tomislav Jonjić, Ivana Kekin (Možemo), Branka Lozo (Domino), Zoran Milanović (SDP i partneri), Dragan Primorac (HDZ i partneri), te nezavisni Marija Selak Raspudić i Niko Tokić Kartelo.

Prvi kandidat koji će se predstaviti je Niko Tokić Kartelo.

Kandidat za predsjednika Niko Tokić Kartelo jučer se rasplakao pred kamerama zbog uspješne kandidature i javno pohvalio majci da je uspio i da će postati predsjednik.

Njegova majka Ružica za RTL je komentirala suze svoga sina.

"Presretni smo roditelji, da smo doživjeli to da naš sin bude predsjednik. Čini mi se da će bit dobro, ako on bude predsjednik", rekla je njegova majka.

Jučer ste bili jako emotivni nakon potvrde kandidature, jesu li se danas malo slegli dojmovi?

Jesu, dojmovi su se slegli. Čestitam što ste me tako brzo pozvali. U redu je, slomio sam se i prošlo je ne mogu tu više ništa komentirati. Sad me je malo i sram.

Suze su bile iskrene?

Iskrene skroz.

Željeli ste biti predsjednik od malih nogu?

Izgleda da da, puno sam ja toga želio. Sad nakon što sam uspio prikupiti potpise i kad je kandidatura postala službena mogu krenuti u kampanju i predstaviti se naciji.

Je li teško bilo prikupiti potpise?

Bilo je jako teško, ja sam u pripremi za ovu kandidaturu već tri godine. Zadnja tri mjeseca skupljali smo bazu ljudi u cijeloj Hrvatskoj između 500 i 700 kojima smo podijelili liste i oni su skupljali potpise. Trebalo je biti lagano, ali na kraju je trebalo puno telefonirati i čekati liste koje su dolazile autobusima iz cijele Hrvatske.

Kažete da ste veliki emotivac biste li trebali malo očvrsnuti ako se mislite ozbiljnije baviti politikom?

Mislite da li bih mogao biti vrhovni zapovjednik oružanih snaga? Čvrst sam ja dosta, ovo je ipak bilo jače od mene. Ne znam što bih vam rekao na to.

Promijenili ste ime?

Promijenio sam ime prošle godine pa sam i u tu svrhu napisao knjigu. Kada osoba u 57 godini promijeni ime to zaslužuje biti ispričano.Ja sam to napravio iz ljubavi prema roditeljima međutim treba pročitati knjigu pa će biti jasnije.

Ime je bilo Željko po ocu?

Željko sad sam Niko, međutim prijatelji me i dalje zovu Željko ništa se tu nije promijenilo.

Je li djeci bilo čudno da vas jedan dan zovu Željko drugi dan Niko?

Djeca me zovu tata, a unuci deda. nema tu nikakvih promjena u imenu. Navikli su se.

Ne zbunite li se vi sami nekad?

Željko više koristim kad sam u Hrvatskoj kad sam u inozemstvu Niko. Lakše mi je i skraćenije.

Pod imenom Željko kandidirali ste se 2021. godine za zagrebačkog predsjednika osvojili ste nešto više od 1200 glasova neki bi odustali od politike, očekujete li sada bolji rezultat?

Naravno da očekujem. Ja se nisam kandidirao zbog sebe, mogu biti prvi i zadnji. Kandidirao sam se zbog vas, zbog naroda i promjena koje svi tako dugo čekamo, a nikako da ih dočekamo. Ja ću biti pokretač tih politika jer stare politike koje vode istrošeni političari ne mogu donijeti ništa novo, rade i štetu. Za tako nešto nisu dovoljna nova lica ako se uključe u staru politike. Ja sam našao novi smjer on se zove politika novog povjerenja. To je politika koja se gradi na povjerenju gdje lideri ne kontroliraju sve nego grade povjerenje.

Što ako ne uspijete hoćete li opet na neke izbore, lokalne?

Ja sam se kandidirao zato što je umro Bandić, inače ne bi. Javio sam se na natječaj s ciljem da ću dati najbolju ponudu gradu Zagrebu međutim nisam imao medijsku pozornost. Ne znam jesam dao jedan ili dva intervjua, nije me mogao nitko ni čuti, ni vidjeti, a i kampanja je bila jako kratka. Sad je druga priča, dugo se pripremam. Bit će i tu iznenađenja. pripremio sam se i za debate, ne vidim pravog protivnika trenutačno među, neću sad spominjati aktualnog predsjednika, nego između ostalih kandidata.

Poduzetnik ste, sjećate li se kako ste zaradili prvi milijun?

Baš se i ne sjećam, ali dugo sam u poduzetništvu. Trenutačno smo moja obitelj i ja vlasnici tri poduzeća. Zapošljavamo oko sto radnika. Najviše se zaradilo kad se trgovalo s dionicama. Neko kaže pa imao si i sreću, ali ja sam 20 godina radio da bih tu sreću zaslužio. Imao sam neku viziju, zaradio sam tada dosta napravili smo i kuću na moru, kupio sam zemljište u Dalmaciji otkud su mi i roditelji. To je moja baka predala 1958. Srbima kada su se doselili u Zagreb.

Kako gledate na situaciju Mile Kekin i Nikica Jelavić?

Ništa, ne znam zašto se oko toga digla takva prašina - mislim da se oko bilo kojeg čovjeka još i poduzetnika stvara takva loša klima. Meni se to ne bi moglo dogoditi, a da se dogodi ne bi to skrivao. Ne znam zašto je to problem iskreno.

Prvi potez kada biste postali predsjednik?

Prvi, drugi, treći potez - uvijek govorim gdje god dođem mijenjam sustav koji nije dobar. Konkretno u Uredu predsjednika pa i u Vladi sustav na koji smo navikli jednostavno je loš i čini ljude lošima. Treba promijeniti sustav, a onda će i sve što bude dolazilo pokrenuti se odjedanput.