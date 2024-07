KAOS U NEW YORKU / Neviđeni problemi zbog enormnih vrućina. Most zaglavio pa su vatrogasci ga morali polijevati vodom

Svijet već osjeća posljedice nikad toplijeg ljeta. Zbog rekordnih vrućina - neviđeni problemi u New Yorku. Zakazao je pokretni most koji spaja Manhattan i Bronx! 35 stupnjeva ugrijalo je New York i to je bilo dovoljno da se metal mosta proširi, te da u otvorenom položaju zapne. Promet je bio satima obustavljen, a vatrogasci su konstrukciju polijevali vodom kako bi se most vratio u prvobitni položaj. Posljedica - nesnosne gužve na ulicama. Više pogledajte u videu