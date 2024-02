SAMO 16 RADNIH / Neradna nedjelja ostaje, šef Ustavnog suda tvrdi: 'Nije sporno da se radi o ograničenju poduzetničkih sloboda'

Neradna nedjelja u Hrvatskoj ostaje! Ustavni je sud presudio da je Zakon o trgovini koji propisuje samo 16 radnih nedjelja u godini - ustavan! Suci su tako odbacili argumente poslodavaca, no nisu bili jednoglasni. "Treba reći da se ovdje doista radi o ograničenju poduzetničkih sloboda. To nije sporno. Sporno je je li to ograničenje sukladno Ustavu. Jer Ustav govori o načelu razmjernosti i govori da je Hrvatska socijalna država", komentirao je Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda. Više pogledajte u prilogu Katarine Brečić