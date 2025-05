Nepravilnosti na izborima: Jedni nude novac za glas, drugi biračima ne daju sve listiće

Hrvatska bira lokalnu vlast - prijepodne je glasao svaki sedmi građanin s pravom glasa. Odnosno, samo pola milijuna od 3 i pol milijuna birača. U postocima do 11:30 glasalo je samo 15.12 posto. To je još slabiji odaziv nego prije četiri godine, tada ih je na izborima prijepodne glasalo nešto malo više - 15.47 posto. Stigle su prijave i o ozbiljnijim kršenjima izborne šutnje. zabilježene su nepravilnosti u Osječko- baranjskoj i Splitsko- dalmatinskoj županiji. U Osječko-baranjskoj nisu davali sve listiće već samo određene za one ljude za koje će glasati. U Splitsko- dalmatinskoj se otvorila jedna WhatsApp grupa u kojoj su nudili novac za glasanje. U Državnom izbornom povjerenstvu je naša reporterka koja je razgovarala sa Slavenom Hojski, članom DIP-a.

Kada pogledamo ove nepravilnosti o čemu se tu radi i možemo li reći da su to ozbiljna kršenja?

Radi se o dvije stvari - u Osječko- baranjskoj županiji smo na dva mjesta zabilježili da je birački odbor ispitivao birače koje listiće žele, a biračima se uvijek daju sva četiri glasačka listića za sve razine za koje se bira. Oni su na tom mjestu dobili sve listiće jedino su se potužili Općinskom izbornom povjerenstvu, a onda oni nama što se događa. Mi smo alarmirali Županijsko izborno povjerenstvo da se na dva mjesta to regulira i dodatno pojasni članovima biračkog odbora o čemu se radi. U Splitsko- dalmatinskoj je došlo do ozbiljnijeg kršenja izborne šutnje - formiran je zatvorena WhatsApp grupa gdje se čak govorilo ako netko ne pošalje fotografiju u tu grupu da neće biti plaćen za rad u biračkom odboru. Samu tu konstrukciju nije moguće provesti jer taj koji piše u grupu niti plaća, niti ima osiguran proračun, niti će on odlučivati tko će dobiti novce. Odmah je alarmirano Županijsko izborno povjerenstvo i Općinsko u Podbablju. Ta grupa je odmah zatvorena i stalo je takvo dopisivanje, ali šteta je nastala.

Hoće li biti nekih sankcija?

O tome će odlučiti Općinsko izborno povjerenstvo Podbablja. Oni su formirali spis i u idućim danima ćemo imati informaciju u kojem to smjeru ide dalje.

Kako inače protječe dan?

Uobičajeno dopisivanje mailom prema DIP-u o kršenju izborne šutnje na društvenim mrežama. Imali smo samo jedan incident na biračkom mjestu u Glini gdje je jedan birač potrgao tri glasačka listića. Priveden je na ispitivanje jer je to kršenje Kaznenog zakona - uništavanje službene isprave. U tijeku je obrada. Nisu zabilježena neka druga ozbiljnija kršenja izborne šutnje.

