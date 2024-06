U subotu je još bilo vruće, sparno i neugodno, ali na kopnu, osobito u Slavoniji, i vrlo nestabilno uz lokalno olujno nevrijeme kasno poslijepodne. Kraj toplinskog vala stiže u nedjelju uz manje topao zrak u blizini frontalnih poremećaja.

Nedjelja

U nedjelju ujutro još zaostalih oblaka u unutrašnjosti, ali samo ponegdje i malo kiše. Više vedrine na Jadranu, iako do zapadne Istre može stići koji neverin iz Italije. Puhat će većinom umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, pod Velebitom pojačana bura, a duž ostatka obale slab do umjeren sjeverozapadnjak. Malo će se lakše spavati, najniža temperatura na kopnu od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva, a manje toplo i na moru, između 23 i 27 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno pa je uz razvoj oblaka, prema večeri moguć koji izraženiji pljusak, prvenstveno oko Banovine i prema istoku regije. Puhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura osjetno niža, bit će oko 27-28 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo i nestabilno, ali bi ti mjestimični grmljavinski pljuskovi koji se razviju, trebali biti manje izraženi nego u subotu. Vrućina popušta, malo ispod 30, ali će se prije pljuska još činiti vruće i sparno.

U Dalmaciji sunčano i vruće, bez mutnoće na nebu, napušta nas napokon saharski pijesak. Tek ponegdje u zaleđu moguć lokalno umjeren razvoj oblaka, ali uz sasvim malu mogućnost za pljusak. Sjeverozapadni vjetar će prolazno pojačati, ali temperatura ostaje između 32 i 34 Celzija.

Na sjevernom Jadranu postupno oblačnije, ali uglavnom suho, tek koji pljusak moguć u Lici, a još veća vjerojatnost za neverin je uz zapadnu obalu Istre. Bit će razmjerno vjetrovito uz umjerenu, u velebitskom kanalu jaku buru, a temperatura malo niža. Na moru između 26 i 29 stupnjeva, a svježije će biti u gorju.

Novi tjedan na kopnu

U unutrašnjosti idućih dana promjenjivo i nestabilno, čini se uz najviše pljuskova u srijedu. No, bit će to ugodnije i kraju lipnja primjerenije vremenske prilike, a sunčanije i mirnije prilike očekuje se od četvrtka.

Novi tjedan na moru

Na Jadranu još u ponedjeljak većinom sunčano i vruće, ali na sjevernom dijelu, nakon što bura popusti, raste vjerojatnost za pljuskove. S utorka na srijedu kiše može biti nakratko i u Dalmaciji, ali i ovdje od četvrtka stabilnije. Noći ostaju tople, ali dnevna vrućina popušta.