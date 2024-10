Ekskluzivno za RTL: Nediljko Dujić progovorio o aferi Nakaze i prijetnjama svojoj obitelji

Novi krak afere Nakaze. Dok DORH istražuje nepravilnosti šibenskih tužitelja, MUP najavljuje unutarnju istragu, a otac optužene Anne Dujić zove načelnika policije.

HDZ-ov šef Hrvatskih šuma Nediljko Dujić bio je u policiji baš netom prije nego što je kaznena prijava protiv njegove kćeri odbačena. Međutim, razlog je nešto sasvim drugo, uvjerava. Dujiću, supruzi Nedi i djeci prijeti se smrću.

Prijetnje likvidacijom obitelji Dujić stigle su u poštanski sandučić. Kako Dujić tvrdi za RTL, u petak su dobili dva pisma i u ponedjeljak su otišli na policiju. On je zbog toga kontaktirao načelnika policije, ali nije bio s njim na sastanku.

HDZ-ov šef Hrvatskih šuma odlučio je progovoriti za RTL, pokušao objasniti svoj poziv načelniku policije i dao svoje viđenje afere Nakaze.

Zašto ste zvali načelnika Policijske uprave šibensko-kninske?

Istina je da sam u ponedjeljak bio u PU šibensko-kninskoj sa suprugom da podnesem kaznenu prijavu zbog ozbiljnih prijetnji jer smo za vikend dobili dva pisma u poštanski sandučić. Sadržaj pisma je po našoj procjeni bio veliki rizik ugroze za mene i obitelj. Prijeti se meni osobno likvidacijom i istrebljenjem moje obitelji. To je stvorilo nelagodu unutar obitelji i išli smo prijaviti to. U ponedjeljak ujutro smo se pojavili u Šibeniku u policijskoj upravi i izvršili smo sve one radnje koje su potrebne da bi podigli kaznenu prijavu pod nepoznato.

Dakle, Vi niste zvali samo načelnika Santinija, nego ste se pojavili fizički i sve prijavili u postaji?

Prijavio sam kriminalističkoj policiji. Nisam zvao… Ne znam odakle informacija da sam zvao načelnika Santinija.

'Nisam zvao načelnika šibensko-kninske policije'

Jeste li razgovarali s njim o ovoj temi?

Ja sam samo u prolazu vidio gospodina Santinija. O ovoj temi nismo razgovarali, nego sam o ovoj temi razgovarao s određenim policajcima.

Niste telefonski, sreli ste ga u prolazu?

Danas je to lako provjerljivo, moj kontakt i Sandrov (načelnik šibensko-kninske policije, op.a.) u zadnjih mjesec, dva, tri ili godinu dana.

Jeste li svjesni da je to sad izazvalo sumnju da ste pokušali utjecati na policiju?

U trenutku kad smo supruga i ja bili u policijskoj upravi nisam imao nikakvih saznanja da je došlo do odbacivanja prijave od strane Općinskog državnog odvjetnika.

Je li Vaša kći pokušala zgaziti policajku?

Kategorički tvrdim da nije.

Ali vidjeli smo da je psovala…

Moram sada po prvi put kazati, ne želim slučaj komentirati dok je u tijeku. Vjerujem da će institucije na kraju kazati što je istina. Snimke koje se vrte po medijima nisu snimke situacije o kojoj se piše. To je druga lokacija, drugo vrijeme i nema nikakve veze sa situacijom iz navodne prijave.

Zašto onda niste ranije reagirali?

Kako mislite reagirao?

Kažete da nije autentična snimka, na koji način nije autentična?

Autentična nije jer snimka koja se vrti u medijima nije snimka mjesta za koje je moja kćer prijavljena.

Otkako se otvorila ova afera, jeste li razgovarali s ikim iz vodstva stranke, što su Vam kazali?

Na koju aferu mislite?

Mislim na kontakt s načelnikom Santinijem.

Ta se situacija, koliko je meni poznato, pojavila jutros. Tijekom dana nisam ni s kim razgovarao. Ne vidim ni jednog razloga zašto bih razgovarao. Radi se o čisto građanskoj kaznenoj prijavi gdje se prijeti meni i mojoj obitelji. Sve je jasno i sve je vidljivo.