'VRLO OZBILJNO' / Panika u Njemačkoj: Rusi objavili kompromitirajuću audiosnimku

Panika u Njemačkoj zbog moguće ruske špijunaže ide dalje. Ruski mediji su objavili audiosnimku za koju tvrde da je konferencijski poziv visokih njemačkih vojnih dužnosnika o oružju za Ukrajinu. Sudionici raspravljaju o mogućoj isporuci krstarećih projektila TAURUS Kijevu, što je kancelar Scholz do sada javno odbijao. Govori se i o obuci ukrajinskih vojnika, te mogućim vojnim ciljevima. Scholz je rekao kako je curenje snimke potencijalno 'vrlo ozbiljno'. Glasnogovornik njemačkog ministarstva obrane rekao je da ne može potvrditi autentičnost snimke, ali savezni ured za vojnu protu-obavještajnu službu istražuje slučaj. "Naravno da ćemo pokazati suzdržanost, ali ćemo to zapamtiti. Problem je zapravo u tome što Nijemci kao da nisu ništa razumjeli i nisu izvukli pouke. Diplomatski put nije zatvoren, ali Nijemci moraju shvatiti što smo im učinili tijekom Drugoga svjetskog rata. Neka to zapamte", rekao je Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog vijeća sigurnosti.