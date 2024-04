Nakon sastanka HDZ-a koji je potrajao, reporterka Dajana Šošić javila se u RTL Danas.

"Ono što je sada potvrđeno je pregovarački tim. Odužio se sastanak HDZ-ovaca iza zatvorenih vrata, a nakon sastanka Andrej Plenković potvrdio je našu informaciju da će u pregovaračkom timu biti on, ministar Anušić, Medved, Krunoslav Katičić te njegov glasnogovornik vlade Marko Milić", kazala je.

Zasigurno to neće biti nimalo laki pregovori. I dalje je kamen spoticanja suradnja oko SDSS-a, Domovinski pokret za sada od tog svog uvjeta ne odustaje, a to nije nešto što će tek tako proći kod Andreja Plenkovića.

"Pitali smo i Andreja Plenkovića kako prijeći preko onih teških riječi koje su se mogle čuti ranije u kampanji, on kaže da se to moglo čuti ranije jer je bila kampanja, a da sada to treba ostaviti iza sebe i pokušati naći način za moguću suradnju", rekla je.

'Ne bih se osvrtao...'

Doznala su se i imena ljudi koji će biti na listama HDZ-a za EP. Plenković će biti nositelj, a na listama će iza njega biti Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Karlo Ressler i Nikolina Brnjac. U HDZ-u kažu kako računaju na tih pet mandata i nadaju se da će premijer osnažiti tu listu.

Dajana Šošić upitala je Plenkovića i vidi li se kao predsjednik Europske komisije, što je nešto što se spominje u stranim medijima. "Bild piše nešto što je više neka njemačko-njemačka priča, vezana za gospodina Pipera koji je trebao preuzeti jednu dužnost pa nije. Ne bih se posebno osvrtao na to, toga je bilo svako malo, ne vidim ništa posebno da bih nešto iz toga komentirao", rekao je Plenković.

