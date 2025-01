Maskirani lopovi presreli župnika i ministrante i ukrali milodare: U torbi je imao oko dvije tisuće aura

Božićne blagdane gospodin Ilija baš voli. U njegovoj kući okupi se 15-tak članova obitelji, a zajedno su u dvorištu napravili i velike jaslice. Blagoslov doma i obitelji mnogo im znači.

"Danas nam je bio svećenik u kući i imali smo blagoslov i posebno se radujemo blagoslovu obitelji jer ipak sam Božji blagoslov silazi na cijelu obitelj i dolazi nam u kuću.“ kaže Ilija iz Županje.

Netko se pak dolasku župnika s ministrantima radovao zbog drugog razloga. Dvojica lopova napala su ih i oteli im torbu s prikupljenim milodarima.

"Za sada nepoznati, maskirani počinitelji dotrčali do 52-godišnjaka, a uz njega su bili još tri mlađe osobe, jednoj od tih mlađih osoba je istrgnuo torbu u kojoj je bio novac.“ kaže Dragoslav Živković, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske.

Teška i drska krađa dogodila se u pola bijela dana, u središtu Županje, u ulici preko puta crkve. "To je za mene, kako bih rekao, jedna velika ludost i da mi je netko rekao da se to može dogoditi u Županji – ne bih vjerovao,“ kaže Ilija.

"Vjerojatno su to nekakvi mladići kojima treba novac za gluposti.“, smatra Gordana iz Županje. "Droga, pijanstvo, nema novaca i evo što rade.“ ističe Mijo iz Županje.

To je i, kažu, slika vremena u kojem živimo i društvenih vrijednosti koje su se spustile do dna. "I mislim da je to ipak bilo drugačije u naše vrijeme, zna se tko je svećenik, tko je učitelj, tko je šumar i tako se znalo – to su bila tri gospodina.“ kaže Luka iz Županje.

"Mislim da danas nitko ne vodi računa previše o obitelji, da smo to stavili u drugi plan, a sve nam je drugo u prvom planu.“ tvrdi Gordana.

Koliko je novaca bilo u torbi?

Za blagoslov obitelji, kažu Županjci, netko da 10, netko 20 eura pa procjenjuju da ih je u otetoj svećenikovoj torbi moglo biti oko dvije tisuće eura. "Zavisi, negdje čak ne traže od siromašnih ništa, ako nemaju, ali evo, evo nađu se idioti i treba ih pohapsiti i zatvoriti i nikada ih ne pustiti na slobodu.“ kaže Mijo.

Građani kažu da reagiraju tek kada se dogodi nešto loše, a "trebali bismo djelovati i prije toga". "Vodi se borba između dva vuka, jedan je pozitivan, drugi negativan, da ne idem sad puno u detalje i pita sada koji je pobijedio, onaj kojeg budeš hranio, tako i to, nas kako hrane – tako se i ponašamo.“ kaže Ilija.

O tome, poručuje Ilija, trebamo misliti svi – posebno u vrijeme ljubavi i mira u kojemu jedni drugima želimo sve najbolje, a u kojem očito – više ništa nije sveto.