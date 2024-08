Preprodaju se sobe u domovima, ali ne osuđuju to svi: 'Tko si može priuštiti stan u Zagrebu'

Najjeftiniji i najpoželjniji stambeni kvadrati završili su ondje gdje nikako ne bi smjeli. I ove godine preprodaju se mjesta u studentskim domovima.

„Vidim u grupama oglase za preprodaju, cijena ovisi o kategoriji doma, a kreću se negdje oko tisuću eura“, rekao je student Dalibor Radomirović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Mislim da to nije ok, ima još puno ljudi koji su stvarno u potrebi i oni zauzimaju njihovo mjesto, moglo bi se dosta ljudi nižeg imovinskog statusa smjestiti u dom“, smatra studentica Tara Ivanović.

„Ne kupuje mjesto onaj koji ima novca za stan, to su sigurno oni koji ne mogu po ovim cijenama priuštiti sebi stan u Zagrebu. Ne kažem da je to dobra i legalna opcija, ali ne mogu ni osuđivati ljude“, kaže student Nikola Budimir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problema su svjesni i u Studentskom centru, poručuju preprodaja mjesta je ilegalna i zabranjena.

„Nekad smo pronalazili te studente kroz papirnate oglasnike, a dana se evo to preselilo na elektronske medije, društvene mreže. Mi pratimo sve što nam je dostupno i pokušavamo naći počinitelje. Kontrole se vrše tijekom cijele akademske godine ulaskom u same sobe“, rekao je Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu.

Da ilegalnoj preprodaji treba stati na kraj smatraju i u Studentskom zboru.

„Apeliram na studente da to ne rade, ne samo jer mogu izgubit dom već jer tako uskraćuju mjesto nekome tko se ne može snaći ili mu o tom mjestu ovisi nastavak studiranja“, poručio je Berislav Žužić, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kazna za studente koji su ulovljeni u prekršaju je trajni gubitak prava na smještaj u domu.

„Imamo jedan trend pada pronađenih ilegalnih stanara u studentskim domovima, a broj kontrola nikada nije bio veći. Protekle akademske godine napravili smo više od 40 kontrola, bilo je i izvanrednih kontrola, a pronašli smo 9 počinitelja za koje smo utvrdili da su prodali ili kupili mjesto u studentskom domu“, poručio je Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavna prednost života u studentskom domu je njegova cijena koja je i nekoliko puta jeftinija od najma stana.

„Mjesto u domu je super zato što je pet puta jeftinije nego stan, mjesec dana u stanu je kao cijela godina u studentskom domu“, rekao je student Matija Trstenjak.

„Dom se na mjesec plaća oko 50 eura, a stan je 400 do 500, a uz to još treba platiti i režije. To je ogromna razlika“, kaže studentica Petra Protrka.

Mjesta u domovima nedostaje, nakon objave rezultata natječaja samo u Zagrebu bez svojeg je ostalo gotovo 3 tisuće studenata.