Nikad skuplji Uskrs! Gospođa Ivka: 'Šta ja mogu s 477 eura mirovine? Kakve šunke, kakvi bakarači'

Ovogodišnji Uskrs bit će najskuplji dosad. Gotovo da ne postoji proizvod koji u odnosu na lani nije poskupio, a unatoč Vladinu zamrzavanju cijena, najosnovnija uskrsna košarica za tročlanu obitelj neće biti ispod 100 eura. Trgovci kažu da će se cijene do Uskrsa još mijenjati, i to uglavnom naviše. Mnogi će ove godine biti prisiljeni na skromnost, s obzirom na to da Uskrs pada krajem mjeseca.

Janjetina 18 do 20 eura

Kakve su cijene mesa pitali smo mesara Ivicu Zubeca.

"Odojak je ovog časa 10 eura. Možda je cijena bila 8 eura ali sad je došla do 10 kad je veća potražnja. Janjetina je 18 eura i mislim da će ta cijena i ostati. I prošle godine je bila ta cijena. Možda, a to su sad mladi ovogodišnji janjci, njima cijena može doći do 20 eura", kaže mesar Zubec.

„Što da ja kupim za 477 eura mirovine za 40 godina radnog staža. Šta da uopće komentiram cijene? Pa prvo pogledajte koliko je kruh. Običan kruh!? Šparoge? Ma za koga su šparoge, za nas toga nema. I to ne samo šparoge nego puno toga. Kakve šunke, kakvi bakrači, bit će dobro ako uspijemo kupiti jaja", kazala je Zagrepčanka Ivka Odvorčić.

