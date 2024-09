'OVAKO NA PRVU, 10 MILIJARDI EURA' / Mađarima tek slijedi najgore, Orban: 'Bili bi u vodi do grla da čekamo pomoć Bruxellesa'

Vodeni val potpuno je potopio neke regije Italije. Evakuirano je više od tisuću ljudi, najmanje dvoje je nestalih. Od katastrofalnih poplava strahuje se i u Mađarskoj: neka sela su odsječena, a Dunav je prekrio i samo središte Budimpešte. Stiže i financijska pomoć iz Bruxellesa. Ursula von der Leyen kaže da su ovo 'izvanredna vremena, a izvanredna vremena trebaju izvanredne mjere'. 'Ovako na prvu, planiramo izdvojiti 10 milijardi eura. Povući ćemo to iz Fonda kohezije, za sve pogođene zemlje', rekla je. Viktor Orban rekao je da opasnost nije gotova. Upravo u opadanju vode obično se događaju nevolje, kada brane znaju puknuti, a to se može spriječiti nadzorom, praćenjem. Bit će sve više većih poplava, ovo je upozorenje. Došlo je do globalnog zatopljenja, šume u planinama su posječene, pa se voda iznenada spušta. Više u prilogu Maje Oštro Flis...