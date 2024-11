BURZE ZNATNO PORASLE / Vlasnik Tesle, Space X-a i X-a od sada je Trumpov suradnik: Elon Musk dobiva titulu savjetnika

Veliki dobitnik Trumpove pobjede mogao bi biti tehnološki milijarder Elon Musk. Trebao bi dobiti utjecajnu ulogu savjetnika za rezanje troškova. U isto vrijeme, američke i europske burze znatno su porasle, dok su one u Kini – u padu. Za jedne vizionar, genijalac i inovator kakvog svijet još nije vidio, a za druge razmaženi bogataš, koji troši milijarde na hirove. Najbogatiji čovjek na svijetu stupa na američku, ali i svjetsku političku scenu. 'On je poseban čovjek, on je super genijalac. Moramo čuvati naše genijalce, nemamo ih puno', rekao je o njemu Trump. Na skupovima je plesao, skakao, ludovao – podijelio je milijune dolara za glasove, a reakcija na pobjedu bila je jedna rečenica - 'Budućnost će biti fantastična'. Dok gleda prema Crvenom planetu, Musk razmišlja što će napraviti na Zemlji. Hoće li budućnost biti zaista fantastična, pitali smo guvernera. Prilog Marka Šiklića