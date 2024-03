MAMAC ZA NOVE PILOTE / Znate li da je tehnika pilotiranja gotovo jednaka kod aviona i helikoptera? No, postoji bitna razlika

Let MIG-om 21, helikopteri, skokovi padobranom i zračne akrobacije Krila oluje... Sve to danas u Puli gdje je održan Dan otvorenih vrata Zračne luke. Na pistu je otišla i Petra Fabian Kapov. 'Za biti sportski pilot, hobi pilot nije potrebno mnogo svega godinu dana teorijske i praktične obuke, kazao je Dorian Delić, pilot. 'Ako želite zanimanje koje će zaokupi cijelu vašu pažnju onda je to definitivno ovo zanimanje', kazala je bojnica Antonija Trupinić, vojna pilotkinja helikoptera. Doznajemo da je tehnika pilotiranja gotovo jednaka kod aviona i helikoptera, ali potpuno je drugačija koordinacija pokreta, ali tu je i nedostatak brzine. 'Navikli ste na avionu dok imate brzine vi ste na životu čim nestane brzine avion pada, a ovdje imate takav slučaj da vi jednostavno stanje te u zraku i lebdite', kaže Dragutin Prepušt, bivši pilot aviona i helikoptera. Hrvatska vojska u fazi je modernizacije. Mamac je to za nove pilote. 'S tom novom borbenom tehnikom i novim zrakoplovima jača interes mladih ljudi da postanu vojni piloti u zadnje vrijeme u zadnjih nekoliko godina interes postoji i on nije mali', dodao je Ivan Zelić vojni savjetnik MO. Ove godine Pula će biti povezana sa 28 destinacija unutar Europe. Ove sezone očekuje se 15% bolji promet.