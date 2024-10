BOJKOT NASTAVE / Majka učenika iz zagrebačke škole: 'Nas samo zanima koga se štiti s te druge strane'

Novi bojkot nastave u zagrebačkoj osnovnoj školi. Prema odluci i Vijeća roditelja ali i Učiteljskog vijeća više od tisuću učenika ni u matičnoj ni u područnoj školi nije došlo na nastavu. Rezultat je to jučerašnjeg vraćanja u školu desetogodišnjeg učenika problematičnog ponašanja. Jutros su se roditelji okupili pred školom i na ogradu postavili natpise na kojima odgovorne prozivaju jer im je obećano da se dječak neće vratiti na nastavu barem do kraja godine. Pravobraniteljica to demantira, a ravnatelj je zbog povratka učenika podnio neopozivu ostavku. Majka učenika: 'Jedno od krucijalnih obećanja je bilo da će dijete biti na opservaciji. Tada nam je rečeno da će ta opservacija biti minimalno do iza Nove godine. Nas samo zanima koga se štiti s te druge strane?'