PRVI KONKRETNI POTEZ / Nafta neprestano curi u more u Kostreni. Stigao prekršajni nalog INA-inoj rafineriji

Prekršajni nalozi Državnog inspektorata INA-inoj rafineriji nafte Rijeka, zbog onečišćenja mora u Kostreni. Već dvije godine iz postrojenja u Urinju često curi nafta u more. Načelnik Općine uporno je slao molbe nadležnim institucijama da se nešto poduzme. Ovo je prvi konkretni potez. Stanovnici su očajni, ne vjeruju, kažu, da će se nešto promijeniti. "Uopće ne vjerujem. Ni najmanje. To je tako godinama već, a sve gore i gore. Za to nitko ne vodi brige i ne znam da će od toga bit, al kažem. Sve gore i gore", kaže Vladimir Gagula iz Kostrene. "Prekjučer se bilo nešto pojavilo po površini, ne cijeli dan dan, letimično. Bilo je malo neugodno, ali prošlo je, kao što vidite sada je sve u redu", dodaje Živoin Mundžić iz Srbije.