Kako su heroji od vatrogasaca obranili kuće u Žrnovnici? 'Pravi je fajt krenuo od pet sati...'

Vatrogasci su nadljudskim naporima uspjeli smiriti veliki požar u Žrnovnici koji se proširio i na Podstranu, Sitno Gornje i Donje. Požar je izazvao udar groma, a vatra je opasno zaprijetila kućama i raketnoj bazi. Trojica vatrogasaca su ozlijeđena, jedan ima ozljedu oka, ostali uganuća. Oštećeno je i jedno vatrogasno vozilo. Gašenje im je otežavao jak vjetar i velika količina dima.

Je li ispred mještana i vatrogasaca konačno mirna noć? To se svi nadaju, ali nitko od vatrogasaca to u ovom trenutku ne može reći, izvijestio je s terena RTL-ov reporter Rade Županović koji je razgovarao sa zapovjednikom DVD-a Žrnovnica Tomislavom Mihanovićem.

Vaš izraz lica dovoljno govori koliko je napora uloženo u posljednja dva dana da se spasi sve ono što se trebalo.

Izraz lica je zadovoljavajući, nema otvorene vatre. Požar je sad dobrim dijelom pod kontrolom. Tijekom noći nastavljamo sa sanacijom, a ljudi su i dalje na terenu.

Najteže je bilo noćas, a velike pohvale idu vatrogascima jer su presjekli liniju fronte i nisu dozvolili da se vatra proširi prema naseljima Sitno Donje i Sitno Gornje. To je bilo poprilično zahtjevno?

Tako je, to je bilo noćas prema Donjem Sitnom, ali pravi 'fajt' je počeo od pet sati kad se požar opet aktivirao prema Žrnovnici. Obrana kuća je trajala do jutros pet sati.

'Pred nama mirnija, ali radna noć'

Na svu sreću danas nije bilo vjetra, iako su ga meteorolozi najavljivali. Ipak, imali ste dvije intervencije popodne. To je sada sanirano?

Tako je, to je sanirano. Imali smo podizanje vjetra popodne što nam je donijelo probleme na dva dijela, imali smo aktivacije. Ljudi su to brzo sanirali, potporu zračnih snaga smo dobili u rekordnom roku i nije bilo velikih problema.

Možemo li u ovom trenutku reći da ulazimo u nešto mirniju noć nego što je to bila prethodna?

Svakako, ulazimo u mirniju, ali itekako radnu noć.

Koliko je još vatrogasaca na terenu?

Još imamo 80 vozila i 280 vatrogasaca na terenu.

Ovo nije prvi požar na području Žrnovnice. Bilo ih je 2017., 2000., nekoliko velikih požara devedesetih godina. Što je razlog ovako velikih požara koji se svako toliko pojave na ovom području?

Za ovaj možemo reći da je razlog grmljavinsko nevrijeme, a za ostala se treba utvrditi ili se već utvrdilo. Imali smo nevrijeme, buknula su tri požara, uvjeti nam nisu išli u prilog i dogodilo se to što se dogodilo.

