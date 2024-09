POREZ NA NEKRETNINE / Načelnika Kalnika muči porez, naslijedio 279 nekretnina: 'Imovinska kartica mi nije mogla proći kroz sustav'

O porezu na nekretnine uglavnom imaju što reći iznajmljivači, vlasnici kuća za odmor, vikendica uz more, a što je s ostatkom zemlje? Primjerice, s Prigorjem u kojemu je svatko naslijedio još koju kućicu ili klet od roditelja. Prodati ih ne mogu, a iznajmiti ionako nemaju kome. I vinogradi i njive i kuće i stambene zgrade i mljekara i polje kukuruza, sve je u vlasništvu načelnika Kalnika Mladena Kešera. U nasljedstvo je dobio 279 nekretnina. Kešer smatra da je porez na nekretnine 'germanizacija države'. A to što je on i načelnik Općine situaciju čini još unikatnijom, on odlučuje i o visini poreza za Kalnik. Nije još siguran, ali ako bude kao za kuće na odmor mogla bi biti jedan euro po kvadratu. Više pogledajte u prilogu reporterke Petre Mlačić Vučemilović-Jurić.