'POZIVAM NA ŽURNOST' / Načelnica potopljene Podgore boji se sličnog scenarija: 'Ne isključivo zbog velikih kiša, nego...'

Vodena bujica koja je jučer protutnjala Podgorom kod Makarske za sobom je ostavila poplavljene objekte, razrovane ulice i gotovo tri tisuće kućanstava bez struje. Cijeli dan vatrogasci, komunalne službe i građani saniraju posljedice bujičnog vala. Uživo iz Podgore javio se reporter Rade Županović. S njim je razgovarala načelnica Petra Radić. Održan je hitan sastanak Hrvatskih voda, a zaključak je da je bujica mogla biti ublažena da je infrastruktura bila održavana. 'To je dugoročan problem i to je bilo pitanje čija je nadležnost. Krećemo to rješavati da ove zime možemo mirno spavati', rekla je Radić. Problem je i područje pogođeno požarom.