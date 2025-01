NOVA PRAVILA / Na ulazu u škole sada su zaštitari. Majka: 'Prilagodit ćemo se, ali zastrašujuće je...'

Prvi je dan nastave u drugom polugodištu. Vrata su zaključana i mogu se otvoriti samo iznutra. Uz domara svaki ulazak i izlazak kontrolira zaštitar. Grad Zagreb zaštitare je omogućio u svim osnovnim, ali ne i u srednjim školama. 'Postoji zakon koji definira koji se objekti štite oružjem, ovo nije to, ovo je osnovna škola. Zaštitari sada moraju shvatiti kakve su njihove zadaće na ovoj lokaciji jer to je drukčije nego kad recimo štite banku', kaže Ivan Funčić, dopredsjednik Hrvatskog ceha zaštitara. Zaštitari su dočekali i učenike osam pulskih škola. Ondje je kao i ispred mnogih škola u Hrvatskoj patrolirala i policija. Prema novim pravilima, ulazna vrata u svim školama moraju biti stalno zaključana, osim 30 minuta prije početka i 15 minuta nakon završetka nastave. Učenici za vrijeme malih odmora ne smiju napuštati školu, a tijekom velikog odmora, to mogu samo srednjoškolci. Odraslima bez najave ulaska nema. 'Prilagodit ćemo se svemu što je za našu djecu najbolje, ali sama činjenica da to moramo činiti u školi je zastrašujuća', rekla je Katarina Bulić iz Pule, a Hermina Fišer iz Osijeka smatra: 'Zabrinuta sam ali taj novi režim je u redu i trebalo je to i prije tako biti u svakoj školi. Više u prilogu...