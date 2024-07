OVO ĆE BITI ZANIMLJIVO / Na jesen će se dizati koeficijenti dužnosnika! Evo zašto bi to Milanovića moglo skupo koštati

RTL-ova reporterka Katarina Brečić javila se uživo s Markova trga kako bi pojasnila kome će dodatno na jesen dizati plaće. Plaće dužnosnika sastoji se od osnovice i koeficijenta. Sadašnje povećanje plaće od oko 60 posto odnosi se na osnovice. Koeficijenti ovise o vrsti posla koji obavljaju. U Vladi smatraju da ne odgovaraju svi koeficijenti odgovornosti pojedinih poslova dužnosnika, a tu se misli i na Milanovića i na Plenkovića te ministre i državne tajnike pa čak i glavnog vatrogasnog zapovjednika. Reviziju će napraviti na jesen. To dodatno povećanje plaća morat će proći saborsku proceduru. Milanović ima najveći koeficijent, a on iznosi 9,30. Nitko u HDZ-a nije htio komentirati hoće li se dirati njegova plaća. Samo su rekli 'ovisno o odgovornosti posla'. Koeficijent predsjednika je određen još za vrijeme Franje Tuđmana dok smo bili u polupredsjedničkom sistemu, dakle dok je predsjednik imao veće ovlasti nego što ima danas. Ne bi trebalo iznenaditi ako dođe do promjene koeficijenata predsjednika. Milanović do sada nije komentirao povećanje plaća dužnosnika, ali uskoro bi to mogla postati tema koja će ga zanimati.