U Matuljima je propucana 23-godišnjakinja. Strava se odvijala prije dva dana u stanu u spavaćoj sobi, gdje je 36-godišnjak izvanbračnu suprugu upucao u glavu iz vatrenog oružja.

"Nedugo nakon toga na mjesto događaja je stigao drugosumnjičeni 53-godišnjak i pomogao da ozljeđenu 23-godišnjakinju prevezu zajedno u osobno vozilo u kojem ju je 36-godišnjak odvezao u KBC Rijeka", rekla je Tatiana Filipović iz policije. Pacijentica je stabilno te se nastavlja njezino dijagnostičko praćenje i terapijske mjere, rekli su iz KBC Rijeka.

Počinitelj se na ispitivanju branio šutnjom. "Meni je to zvučalo prestrašno za naš ovaj kraj. Ne volim da se to događa u našem kraju i općini. Nemam komentara", rekao je David iz Matulja. "Tu u kafiću su pričali da je neka cura navodno propucan,a što je razlog ne bi znao. Danas je takvo vrijeme da ima svega", rekao je mještanin Miroslav.

Zločin su htjeli prikriti. U namjeri da pomogne prvoosumnjičenom, 53-godišnjak je skrio tragove zločina. "Ovakav slučaj da je netko nazvao svog prijatelja i rekao - 'ajde mi pomozi' - ne pamtim. Bilo je samo slučajeva da je netko ubio žrtvu pa je nazvao nekog od prijatelja da ju je ubio, ali ne i da mu pomogne u prikrivanju pokušaja ubojstva", rekla je Dunja Bonacci Skenderović, konzultantica za suzbijanje nasilja. Prema neslužbenim informacijama pomagač je otac propucane djevojke. U javnosti su se pojavila nagađanja da je to činio iz neznanja ili straha. No, resorni ministar to još ne potvrđuje.

"Bilo je dosta pokušaja da je prekriju tragovi, policija je uspjela rekonstruirati dovoljno tu situaciju da je podnijela kaznenu prijavu jedne osobe zbog teškog ubojstva bliske osobe u pokušaju i druge osobe koja joj je pomagala", rekao je ministar Davor Božinović. Samo u ovoj godini ubijeno je pet žena. "Sve ukazuje na to da je dogodio još jedan pokušaj femicida, moramo shvatiti da je to drugi pokušaj femicida u dva tjedna, a da je došlo do femicida to bi bio šesti femicid u dva mjeseca što je užasno zastrašujuće", rekla je Bonacci Skenderović. Muškarac iz Matulja je policiji poznat otprije, a zašto je pokušao ubiti svoju partnericu, još se ne zna.

