Vatrena buktinja danas se oko 13 sati rasplamsala pored Šibenika, gorjela je borova šuma u neposrednoj blizini kuća. Vatra je izbila ni dva kilometra od centra grada, pored Jadranske magistrale, u naselju blizu bolnice, a u pomoć su stigle sve raspoložive zračne snage. Požar, zbog kojeg je prekinut i promet, gasila su četiri kanadera i dva air traktora uz 60-ak vatrogasaca na terenu. Dodatan problem stvarale su eksplozije koje su čuli i svjedoci i vatrogasci. Pretpostavlja se da je riječ o eksplozivnim sredstvima zaostalima iz Domovinskog rata. Brzom reakcijom gasitelja, vatra je poslijepodne stavljena pod kontrolu.

Pripadnik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šibenik, Niko Biližota, rekao je: "Došlo je do zasićenja od svih ovih požara. U par dana se skupilo. Bio sam dvije noći u Skradinu, na području Dubravica i danas Šibenik... Umor je tu, ali gura se dalje, nema šta!"

Toni Skorić, također iz istog DVD-a, rekao nam je:"Već par dana idemo po požarima - konstantno. Nije lako, teško je. One slike odmora: to je ključan dio posla. To je samo par minuta ili sati. Tek kad se odmorimo, nastavljamo dalje. Ovo je peti ili šesti danza redom, ali nastavljamo."

Mirko Cvitar iz Šibenika je rekao da je sve krenulo oko 13 sati kod magistrale, ali da je sreća što je vjetar puhao od mora i nosio vatru prema brdu. "Tako da je gorjelo u dubinu 30 metara prema brdu. Kad se vjetar okrenuo, više nije bilo opasnosti jer je vjetar nosio vatru na opožareno. U to su vrijeme došli kanaderi."

RTL-ova reporterka Katarina Brečić stanje prati na terenu te je večeras izvjestila da se magistralom vozi naizmjenično, da je otvoren samo jedan trak. "Požar je lokaliziran, nije do kraja ugašen. Sreća je da je bila brza reakcija svih vatrogasnih snaga, uključujući air traktore, pa je brzo stavljen pod kontrolu. Da toga nije bilo, vatra je lako mogla prijeći magistranu, a s druge strane je šibenski kvart. Tko zna što bi se dogodilo jer tu su kuće i zgrade."

Vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić u javljanju uživo za RTL Danas rekao je da je požar naglo krenuo i brzo se širio. "Najopasnije su bile eksplozije kojih je bilo dosta. Tijekom rata pali su zvončići, kazetne bombe, pa je bilo dosta eksplozija, iako je to područje već dva ili tri puta razminirano. Vrlo brzo smo s 66 vatrogasaca pokrili kompletno područje. Angažirana su 4 kanadera i dva air traktora, sve raspoložive snage bile su na terenu i niti u jednom trenutku vatra nije prijetila objektima. Da nije bilo air traktora, vatra bi se definitivno proširila na veliki kompleks šume koji je kilometarski, i tu bi bilo dosta posla te opasnosti za sve i za sam Šibenik."

"Ovo je područje 1988. godine gorjelo baš na 4. kolovoza, svi se sjećamo tog požara i ne ponovilo se. Zvončići i mine? Svi vodimo brigu, hoda se isključivo po opožarenom području i gledamo ako što uočimo, policija radi svojim kanalima, tu će doći pirotehničari", rekao je vatrogasni zapovjednik. Nastavio je da je u toj županiji od početka godine bilo 226 požara otvorenog prostora, da je šibenko-kninska županija takva da se pokriva područje od najnižeg otoka do najvišeh vrha, ali da se operativno radi dosta na prveneciji.

