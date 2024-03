ŠUTNJA USRED KAMPANJE / Moraju li izbori biti u nedjelju? Iz DIP-a su pojasnili dilemu, ali i jednu neobičnu situaciju

Znamo da ćemo na izbore nakon Uskrsa, no kada točno? Nakon raspuštanja Sabora, predsjednik treba raspisati izbore, nakon čega počinju teći rokovi za predaju lista. Političke stranke, kojih je na današnji dan registrirano 157, ne moraju prikupljati potpise da bi se kandidirale, dok neovisne liste moraju prikupiti 500 potpisa, a manjinske 100. Predaja traje dva tjedna, a objavom pravovaljanih lista počet će službena izborna kampanja koja će trajati od 15 do 18 dana. Ako se Sabor raspusti 22. ožujka, predsjednik bi trebao raspisati izbore za jednu od četiri nedjelje između 28. travnja i 19. svibnja. S obzirom na to da se zna da će Europski izbori biti 9.-og lipnja, sigurno će doći do preklapanja dvaju kampanja. "Kampanja za europske izbore negdje je oko 24.-25. travnja i traje 45 dana. To se često zaboravi, to je najduža izborna promidžba na izborima za Europski parlament koja traje mjesec i pol", rekao je Slaven Hojski iz Državnog izbornog povjerenstva. Na konstataciju novinarke da ćemo usred kampanje za europske izbore imati izbornu šutnju zbog parlamentarnih, što je neobična situacija, Hojski dodaje: "Tako je, to je sad evidentno da tu subotu i nedjelju kad su izbori za Hrvatski sabor da će u puno jeku biti kampanja za Europski parlament." Na pitanje novinarke moraju li izbori biti nužno u nedjelju, odgovorio je da zakon o izborima u Europski parlament kaže - nedjelja. "I tu moraju izbori biti u nedjelju. Izbori za Hrvatski sabor govore o neradnom danu. Teoretski ne mora biti nedjelja, ali s obzirom na tradiciju vjerujem da će kao i zadnjih 34 godina biti u nedjelju", dodao je Hojski.