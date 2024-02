Ubojstvo koje se dogodilo u Splitu, uznemirilo je građane nakon što se počelo pričati o blagoj kazni za osumnjičenog koji je nožem izbo 22-godišnjaka. Reporter Rade Županović razgovarao je sa poznatim splitskim odvjetnikom Damirom Primorcem.

Iako se spominjalo "obično" ubojstvo, odvjetnik objašnjava koja je razlika između teškog oblika ubojstva i osnovnog oblika ubojstva.

"Kada je u pitanju kazneni zakon on pravi razliku između osnovnog oblika ubojstva i kvalificiranog ili teškog oblika ubojstva. Da bi se radilo o teškom obliku ubojstva, potrebno je da je ono počinjeno pod otežavajućim okolnostima, da je u pitanju ili koristoljublje ili na okrutan način da je počinjeno ili na podmukao, ako nema tih otežavajućih okolnosti, onda se radi o osnovnom ili kao što vi kažete običnom obliku ubojstva, za što je propisana i blaža kazna odnosno najmanje 5 do 20 godina zatvora, dok u ovom drugom slučaju, ako je u pitanju teško ubojstvo, minimalna je kazna 10 godina, a najveća može biti dugotrajni zatvor ili 40 godina", objasnio je odvjetnik Primorac.

Županijsko Državno odvjetništvo promatra cijeli slučaj, traži mogući motiv koji ovo kazneno djelo stavlja u težu kategoriju, a neki pravni stručnjaci tvrde da postoje elementi odmazde, odnosno motiv koristoljublja. O tome je li ova kategorija mogla biti stroža odvjetnik je rekao da je jako teško govoriti o tome kad se ne gleda u spis.

"Činjenica je ako je u pitanju koristoljublje uvijek je motiv tog dijela da se pribavi materijalna korist, ako nema tog motiva nema ni koristoljublja", objasnio je.

Državno odvjetništvo će tijekom istrage utvrditi do čega je točno došlo, tijekom te istrage kada se utvrde relevantne okolnosti izvesti će se zaključak.

"Prema tome, ovo što je sada, to se može i promijeniti u dijelu da se istraga proširi i na drugu osobu ili eventualno da sutra kad dođe do optuženja da to bude i neko drugo teže djelo", objasnio je Primorac.

Pravni stručnjaci spomenuli su kako se kategorizacija može podići i kad se pokrene sudski postupak. Odvjetnik objašnjava da se to može dogoditi samo na inicijativu Državnog odvjetništva.

"Dakle ako je u pitanju blaži oblik, tada sud ne može ići na teži oblik, ako je u pitanju teži oblik, onda sutra sud tijekom suđenja to može ili ostaviti isto ili promijeniti kvalifikaciju na blaže", rekao je Primorac.

Brat osumnjičenog koji se navodi kao jedan od supočinitelja, dobio je tek prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira, a odvjetnik objašnjava zašto je donesena takva odluka.

"I u toj kategoriji je potrebno da dvije ili više osoba na temelju zajedničke odluke počine kazneno djelo. Svaka od njih bitno doprinosi počinjenju, ako toga nema onda se može dogoditi ovo što se dogodilo, da jedna osoba bude optužena na primjer radi ubojstva, a u odnosu na drugu osobu da bude proveden prekršajni postupak", rekao je Primorac.