PODIJELIO LJUDE / Mještanin o omiškom mostu: 'Svaki dan smo izloženi pogibelji. Ja svoje dijete ne puštam na cestu'

Most koji se čekao više od dva desetljeća. Most za kojeg su govorili da se nikada neće moći spojiti jer jedna strana visi. Most koji je Dalmaciji itekako bio potreban - danas je konačno pušten u promet. A projekt je započet još 2003.godine. Ipak, mještani Tugara su nezadovoljni. Prosvjeduju. Kažu da neće stati na današnjem prosvjedu. RTL-ov Rade Županović otkrio je koje rješenje nude mještani omiškog zaleđa. Do sada su se naslušali obećanja. 'Prvo obećanje smo dobili 2018. godine', rekao je Matko Novaković, predsjednik Mjesnog odbora Tugare. U međuvremenu su napravili tri prosvjeda, jednu peticiju s preko 700 potpisa mještana Tugara 'da se ne dogodi najgore što se mogže dogoditi'. Cesta na koju je sada preusmjeren promet nema osnovne uvjete. Uska je. Ako se susretnu dva kamiona, teško se mogu mimoići. Više pogledajte u nastavku