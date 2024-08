DJECA OSTALA BEZ MAJKE / Mještani šokirani nakon stravične nesreće na Viru: 'Alkohol... To je strašno!'

U naletu pijanog vozača na peteročlanu obitelj iz Križevaca preminula je 24-godišnja majka, otac i dvoje djece, od tri i četiri godine teško su ozlijeđeni, a 11-mjesečna beba zadobila je lakše tjelesne ozljede. 29-godišnji vozač koji je napuhao 1,75 promila uhićen je, a policija je utvrdila da je sinoć oko ponoći u ulici Put lozica zbog brzine, pijanstva i slabe vidljivosti izgubio kontrolu nad vozilom, udario u kamenje, a potom naletio i na pješake. Mještani su šokirani tragedijom koja je zavila mjesto u crno, a liječnici se bore za živote teže ozlijeđenih. Nediljko Jović, savjetnik ravnatelja Opće bolnice Zadar rekao je kako je najteže ozlijeđen trogodišnji dječak, kojemu je nakon inicijalne obrade utvrđeno da se radi o teškim ozljedama mozga, pluća i desne natkoljenice. Također su utvrđene i ozljede unutrašnjih organa. Dječak je po prijemu odmah noćas operiran. Nalazi se u Jedinici intenzivnog liječenja i životno je ugrožen. 'Strašno da strašnije ne može biti. Eto, samo to vam mogu reći. Jedna mlada obitelj, majka da je otišla, ostala beba, katastrofa. Ali, voze ko' ludi! Ja mislim da je tu samo alkohol u pitanju i brzina', kaže Svjetlana. Mladen kaže: 'Alkohol, to je strašno. Znači, nema sjedanja za volan pod utjecajem alkohola. Ako popiješ, ne vozi, kak' se kaže. Ali gledajte, tu su i uske ceste. Znači, nema pješačke zone i to je dosta veliki problem', dodaje.