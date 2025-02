Zagorci pobijedili, ali borba nije gotova: Pet godina upozoravali na odlagalište opasnog otpada

Nakon velikog broja uhićenja ovog tjedna, pokazalo se da jedan krak ekoloških zločina vodi u Poznanovec. Stanovnici tog zagorskog mjesta na problem su upozoravali godinama. Ovo je, kažu, njihova pobjeda, ali borba nije gotova. Da je ovaj otpad opasan i nelegalno bačen u njihov Poznanovec, mještani zagorskog mjesta upozoravali su pet godina. Sada su to potvrdili policija i Europol.

"Ovo je početak pobjede, za to smo se borili i prosvjedovali. Sad kad smo čuli da je krenulo, da se klupko odmotava da se obećava čišćenje, mi smo presretni", kaže Biserka Gorup.

Tri osobe su uhićene jer su ilegalno uvezle 4,5 tisuće tona opasnog otpada i bez dozvole ga odlagali i zbrinjavali u centru njihova mjesta, u dvorište bivše tvornice.

"Mi smo stalno plasirali istinu, nismo lagali, sumnjali smo da se ovdje dovozi infektivni otpad, ljudi su trčali kad su dolazili kamioni s otpadom, slikavali, pozivali policiju, sve smo to radili kad se ovdje palilo smeće", kaže Jasna Ocvirek, predsjednica Udruge žena Jana. Nadaju se da je životu uz ogromne hrpe opasnog otpada konačno došao kraj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Osjeća se miris paljevine plastike taj smrad je takav da ne možeš prozore otvoriti", kaže Anka Merkaš.

"Kad smo počeli s prosvjedima još prije par godina njima je ukinuta dozvola za rad no kamioni su i dalje dolazili i ove hrpe smeća su samo rasle i rasle", dodaje Zdravko Rogan. Zbog svega su nekoliko puta prosvjedovali, a svoju borbu nastavljaju i dalje i to dok se otpad u potpunosti ne ukloni.

"Moja kuća je odmah blizu ovog smeća za koje želimo da se makne potpuno odavde jer to je čista bolest ne samo za nas starije nego i za našu djecu i unuk. To je otrov, to je bomba", rekla je Božica Mrkoci. Uz njih je cijelo vrijeme i načelnik općine. Tvrdi institucije su zakazale, sve je ovo moglo završiti puno brže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Borba traje godinama, da se odmah reagiralo na naše informacije i upozorenja, da su reagirale institucije moglo se spriječiti da se to dogodi u ovom obimu. Dokazano je da tu ima opasnog otpada i to treba odavde što prije maknuti", smatra načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban. Mještani zato najavljuju nove prosvjede, a prvi je na redu 1. ožujka.

"Naša borba će i dalje trajati i to zbog osiguravanja financijskih sredstva da se ovo smeće pravilno sanira, da nije opasno za ljude i da se ovo tlo na kojem je sve bilo također sanira", kaže Ocvirek.

Imaju potporu Krapinsko-zagorske županije iz koje poručuju da su o svemu obavijestili Ministarstvo zaštite okoliša koje će osigurati fond za sanaciju opasnih i ilegalnih odlagališta, a u financiranju sanaciji će sudjelovati i županija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa