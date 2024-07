Mještani općine Marina kod Trogira uputili su u proceduru zahtjev za raspisivanje referenduma za smjenu dugogodišnjeg načelnika Ante Mamuta. Prikupili su gotovo tisuću potpisa, a razlog je problem s njihovim zemljištima na koja se uknjižila država, a zapravo je, kažu, riječ o njihovoj djedovini. Tražili su od načelnika da aplicira za program Državne geodetske izmjere s ciljem da podaci o nekretninama odgovaraju stvarnom stanju na terenu, ali nisu dobili odgovor kakav su priželjkivali.

Mirjam Radić, iz inicijative 'Ne damo našu didovinu' kazala je da su razlozi državna geodetska izmjera. "Nakon duge borbe, tri, četiri mjeseca s načelnikom, proces državne geodetska izmjere traje već godinama u RH i zbog gluhoće načelnika na sva naša pitanja i naše molbe da riješimo ova zemljišta došlo je do opoziva", kaže Radić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Načelnik ima nadmoćnu većinu

Sada imaju 950 potpisa. "Otpisali smo jedan dio potpisa iz straha nekakvih ljudi. Tražimo da predsjednik Vijeća u roku od 8 dana uruči ovo Ministarstvu uprave koje će pregledati naše potpise i jednostavno raspisati referendumski opoziv načelnika", kazala je.

"Politička situacija je da načelnik ima nadmoćnu većinu, sedam u Vijeću, HDZ je podnio ostavku, još je ostao jedan vijećnik SDP-a i Kerumove stranke. Očekujemo da će stati na stranu naroda", kazala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odvjetnica je poslala tri dopisa, načelnik je obećao da će ih uvrstiti u radnu skupinu, a njegovo ignoriranje svega što se dešava dovelo je do ovoga ali na kraju smo saznali preko Facebooka da je on aplicirao za građevinska područja gdje se stvaraju nove građevinske cjeline koja su atraktivna područja, a koja su uz more. A stara sela ostaju na neizgrađenom dijelu", dodala je Radić.

Načelnik općine Marina, nezavisni Ante Mamut kaže: "Znači ljudi koji nisu uspjeli u ova četiri mandata dobit me na izborima, znači stranka HDZ, okupila je mještane preko građanske inicijative i sad kreću u jednu borbu za svoja prava pod političkim nebom općine Marina, a mještani su tu da kažu je li oni žele takav rad ili ne žele."

Tekst se nastavlja ispod oglasa