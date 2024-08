CRVENI METEOALARM SVUGDJE / Mislite da ne može gore? Može. Toplinski val još i nije došao do vrhunca

Vrućine ne popuštaju,temperature u nekim dijelovima Hrvatske idu i do 40 stupnjeva, a toplinski val još nije ni došao do vrhunca. Crveni meteoalarm, koji označava izuzetno opasno vrijeme, oglašen je za obalu, a sutra će u crvenom biti cijela zemlja. Najgore je ljudima koji moraju raditi na otvorenom. Svi su dobro zapamtili najvažnija pravila - od uzimanja dovoljno tekućine do lagane hrane i odjeće, ali kada se radi na užarenom asfaltu ništa ne pomaže. Više pogledajte u videu