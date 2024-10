Počelo je ono od čega svijet strahuje - opći rat na Bliskom Istoku. Krenulo je noćas kopnenom invazijom izraelske vojske na Libanon za što su rekli da je tek lokalizirana operacija na ciljeve Hezbolaha. No i to je bilo dovoljno da Iran ispuni prijetnje i lansira balističke rakete na Izrael.

Nad od danas popodne Tel Avivom odzvanja pucnjava, ima i žrtava. Eksplozije i u Jeruzalemu. Izraelska vojska kaže da su rakete ispaljene iz Irana na Izrael. Izraelske obrambene snage (IDF) pozivaju Izraelce da ostanu pripravni i precizno slijede upute zapovjedništva na frontu. Početak je ovo zastrašujućeg rata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O dramatičnoj situaciji na Bliskom istoku razgovaramo s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem.

Izraelska vojska je potvrdila da je upravo u tijeku veliki napad Irana. Je li vas to iznenadilo?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To se očekivalo. To su Amerikanci i Britanci najavili, Izraelci su se pripremili. Vidjet ćemo sad kad završi ova velika serija napada, hoće li to biti jedina, koliko je tih projektila zaustavljeno. I vidjet ćemo kako će se nakon ovoga Izrael postaviti. Hoće li uzvratiti ili pustiti da napad prođe nekažnjeno da to bude neka vrsta simboličkog odgovora Iranaca.

Je li mislite da Iran ipak može iznenaditi Izraelce?

Iran mora odgovoriti zbog svoga ponosa, mora pokazati da ima snagu i moć. Mi ne znamo je li ovo možda čak dogovoreno i s Amerikancima. Netanyahu je toliko bio efikasan u borbi protiv Hamasa i Hezbolaha da mu još samo preostaje Iran. Sad je pitanje ima li on dovoljno snage i potpore da možda u bliskoj budućnosti pokuša napraviti neku vrstu 'deala' s Irancima. Ja sam bio kod njega u uredu prije par godina dok sam bio ministar. On je bio predsjednik Vlade i ministar i on mi je pokazao na karti Bliskog istoka: 'Ovo smo riješili i ovo smo riješili i samo nam ostaje još Iran i moramo s njim još razriješiti'. A on nikad nije bio jači. Ima još dvije i pol godine mandata, ima dobru većinu u parlamentu, njegova stranka dobro stoji u javnosti. Sad je pitanje hoće li on imati dovoljno snage da napravi neku vrstu 'deala' s Iranom. Možda to zvuči futuristički, sada u ovom trenutku, ali to je jedini put.

Kažu da je ovaj napad, barem prema prvim izvještajima, puno jači od onog u travnju koji je Iran izveo prema Izraelu. Vodi li ovo eskalaciji većeg sukoba?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Volio bih da nema eskalacije. Izrael bi mogao odgovoriti npr. da udari na nuklearna postrojenja i naravno, može udariti na naftna polja i to bi moglo proizvesti naftni šok u smislu cijena na svjetskom tržištu.

Hoće li se Amerika onda uključiti u ovaj sukob ako se pokažu veće posljedice?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Amerikanci su već poslali pojačanje na Bliski istok, dali su Izraelcima vrlo jasnu podršku za kopnenu operaciju u južnom Libanonu i Amerikanci će morati na kraju krajeva, htjeli oni to ili ne, biti na strani Izraela. Jaka je solidarnost, međutim ono što mi čujemo jest da i Amerikanci i Iranci u biti nemaju interes za eskalaciju. Možda to ima u nekoj mjeri Netanyahu, možda on želi povući Irance u jedan sukob pa da se Amerikanci aktiviraju, ali mi to ne znamo. Ali u svakom slučaju Amerikanci bi željeli izbjeći eskalaciju sukoba.

Međunarodna zajednica je u ovom slučaju nemoćna?

Međunarodna zajednica je jedna fikcija, to ne postoji. Što je to? To su ovi glavni igrači - Amerika, Rusija u manjoj mjeri. Rusija se neće puno miješati, ona ima drugog poslova, ratuje u Ukrajini. Oni pomažu malo Irancima, ne previše jer ne žele se puno trošiti, a i Kinezi se drže više-manje po strani.