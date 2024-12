Jesu li trgovci namjerno podigli cijene zaštićenih proizvoda? Budimir: 'Onaj tko je to napravio...'

Trebala je to biti pomoć za kupce, a dio trgovca ograničene cijene na policama iskoristio je za dodatnu zaradu. Mlijeko, jaja, ulje, brašno, šećer, pa čak i higijenske potrepštine – gotovo sve proizvode kojima je Vlada zamrznula cijene, prodavali su po višoj. Na djelu ih je uhvatila tržišna inspekcija, koja je posjetila više od tisuću prodajnih mjesta diljem zemlje. U 927 nadzora nije bilo prekršaja, dok su u preostalim trgovinama oko cijena pronašli 184 nepravilnosti.

O svemu smo razgovarali s Mirkom Budimirom iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Kako je uopće moguće da se dogodila ova situacija? Zapravo, kako uopće moguće da je netko od trgovaca odlučio povisiti cijene ograničenih proizvoda za koje jamči Vlada?

Vidjet ćemo je li to netko namjerno napravio ili je to nekakva greška u kalkulacijama koje su trgovci radili. Ono što možemo vidjeti iz medija, obavljena je inspekcija u 1000 trgovina. Kontrola od 1000 trgovina, a negdje 74 su imale nekakvu grešku. U tisuću trgovina je 30 artikala, to znači 30.000 kalkulacija, a greška se pojavila na nekih negdje 174. To znači da je greška, odnosno previd trgovca na manje od 1 posto.

'Tko je to napravio nek snosi sankcije'

Je li vi vjerujete da je ovo bilo namjerno?

Pa ja ne vjerujem da ovo bilo namjerno, kažem opet od 30.000 kalkulacija, 180 da je krivo iskalkuliralo. Moguće da se dogodilo.

Vi imate trgovinu, je li vi u svojoj trgovini provjeravate dva puta cijene?

Da, provjeravam, svi mi to provjeravamo, ali greška se može dogoditi. Ali kažem, onaj tko je to napravio treba snositi sankcije.

Je li zarada na višim cijenama veća od kazne?

Nikakva zarada ne može pokriti kaznu. Svi trgovci se moraju pridržavati zakona i odluka Vlade i to hrvatski trgovci rade. Znači, ne može se ići s kalkulacijom da se nešto namjerno radi mimo zakona i mimo odluka da bi se ostvario nekakav profit, a iz toga profita platila kazna.

Zašto trgovci javno ne prokažu one trgovce koji varaju?

Pa nekakav je narativ kod nas da trgovci varaju. Ja bih rekao da trgovci ne varaju.

Ali neki očito varaju.

Ne bi se reklo. Ne možemo sad tako stigmatizirati sve ljude. Je li to bilo namjerno ili je to bio nekakav previd? To će se pokazati državni inspektorat kada izađe izvješćem i oni će reći je li netko varao.

'Ne znam je li to neka greška'

Kako kupci mogu biti sigurni da se ovo neće ponoviti?

Pa kupci mogu biti sigurni u našim trgovinama jer imamo inspektorat koji nas prati. Vidite i sami da su to napravili, vide naše cijene koje su istaknute i nema nikakvih problema. Sve je transparentno. Trgovina kod nas zapošljava preko 100 tisuća ljudi i nije korektno da mi stigmatizira trgovinu, odnosno trgovce, da su oni ti nekakvi koji love u mutnom, kako se to kod nas kolokvijalno kaže.

Znači, vi kažete da se ovo više neće ponoviti?

Pa ne kažem ništa. I da se neće ponoviti i da će se ponoviti. Ne znam je li to stvarno nekakva namjera da netko ostvari nekakvo ekstra profit ili je to nekakva greška.