Političke reakcije iz svijeta na napad na Donalda Trumpa ne prestaju. Lideri redom osuđuju pucnjavu i političko nasilje, a Trumpu žele brz oporavak. O svemu smo razgovarali s stručnjakinjom za vanjsku politiku Mirjanom Rakić i Mirom Kovačom, bivšim ministrom vanjskih poslova koji su bili gosti RTL-a Danas.

Kako će ovaj događaj utjecati na američke izbore?

"Sigurno će utjecati, to je neminovno. Nitko nije ni u najluđim snovima mogao predviđati da se takvo što moglo dogoditi bez obzira koliko kampanje bile žestoke i dugotrajne u Americi. Ono što mi se čini u ovom trenutku da će se kampanje ipak malo promijeniti. Ovo je bio trenutak kad ste došli do ruba i sada, ako prijeđete taj rub, to je totalni kaos. Dakle, svi će sad uključiti kočnice i malo razmišljati na način na koji govore kako se obraćaju svojoj publici, odnosno kako se obraćaju statičnom narodu", objašnjava Rakić.

Mislite li da je Trump ovime zapravo pobijedio?

"Još nije pobijedio, on je danas dobio jedan mali poklon. Imao je veliku sreću u nesreći. Pokazao je da je politička životinja kad je uzdignutom šakom signalizirao da se želi dalje boriti. Ključan će biti trenutak sada do kraja kolovoza, vidjet ćemo hoće li demokrati na kraju zamijeniti gospodina Bidena, jer ova debata koja je bila organizirana bila je neka vrsta zamke", smatra Kovač.

Mislite li da će se on sada povući?

"Ova debata koja je organizirana dok nisu službeno bili kandidati ni Biden ni Trump je bila neka vrsta zamke za Bidena, ali i za Donalda Trumpa. Da nije bilo te debate ne bi bilo nikakvih narativa u američkim medijima da se Biden mora povući. Tako da će rasti pritisak na Bidena da se povuče i mnogi ljudi, pa čak i neki moji prijatelji u SAD-u smatraju da neće moći izdržati pritisak i da će se na kraju povući. Ako se on povuče, da bude netko drugi umjesto njega kandidat onda je opet otvorena igra", dodaje Kovač.

Foto: Profimedia

Vidjeli ste i spomenuli dignutu šaku. Koja je to poruka?

"To je poruka da je fajter i da će se boriti do kraja i to je spontana reakcija. Naime, on je politička životinja. To je karakter njegov. To je upravo on. Čvrst sam i stojim iza toga", objašnjavaju gosti.

Tko je u ovoj situaciji zakazao, ravnateljica tajne službe pozvana je na saslušanje?

"Ja nisam stručnjak za sigurnost, nisam nikada bio u tom segmentu. Lako je sad biti general poslije bitke. U američkom društvu je bilo dosta nasilja, ovo je sad sedmi pokušaj ubojstva američkog predsjednika. Četvorica su ubijena, no ovaj sada pokušaj ubojstva kandidata, bivšeg predsjednika Trumpa. To je prva, a druga stvar budimo realni, ako hoćete nekoga eliminirati u politici ako se za to pripremite, to je moguće. To ne možete spriječiti. Jako je teško to spriječiti", kaže Kovač.

Svi osuđuju atentat, čuli smo i predsjednika Bidena koji se oglasio među prvima. Je li ovo možda presudan trenutak za demokrate da promijene svog kandidata na kojeg imaju puno prigovora?

"Ja mislim da neće iz jednostavnog razloga jer je ovo bio veliki udar u politici. Ovo što se dogodilo s Trumpom i način na koji je on preživio atentat. Biden sebi neće dopustiti da se s njegove strane, odnosno u njegovoj stranci, dogodi takva kaotična promjena unutar same konvencije. Sumnjam da će on odustati ne samim time što misli da je Trump toliko u prednosti. Trump je i prije ovoga bio već dva posto u prednosti, što do sada nije bio, a sad će ta prednost i nakon ove konvencije unutar američkog društva sigurno jednim dijelom rasti. Ali, čini mi se da Biden neće odustati", rekla je Rakić.

"Biden sigurno ne želi odustati, to ne želi njegova supruga, ne želi njegov sin Hunter. To je jasno, postoji privatni interes. Budimo realni to je ljudski. On ima suprugu i sina koji je u problemima. To znamo, ali znamo i da postoje ljudi koji su u tom prehrambenom lancu svuda u svijetu, pa tako i u SAD-u. Ljudi koji će biti kandidati za Kongres u jedanaestom mjesecu i ako bude padao Biden padaju i njihove šanse za izbor odnosno za reizbor. Prema tome, neće dopustiti da oni zbog Bidena koji je imao loš nastup protiv Trumpa i neke gafove na NATO summitu padnu.Oni će njega voljeti sve dok on pobjeđuje, a ako se vidi da ne može pobijediti morat će ga zamijeniti", smatra Kovač.

Vidjeli ste ove sve teorije zavjere, što kažete na njih? Je li ovo, po vašem mišljenju, djelo vuka samotnjaka?

"Vrlo je teško sad odrediti je li to vuk samotnjak ili ne, po svim dostupnim informacijama čini se da je to dečko od 20 godina koji je krenuo u operaciju. Što se tiče zavjera, one su se pojavile istog trenutka. Prvo se tvrdilo da je to Trump odglumio da se tu zapravo ništa nije dogodilo, a s druge strane, istog trenutka da je Biden izmislio da je ovaj član Republikanske stranke da bi ovime naštetio. Tu vidite kako mašinerija brzo reagira u nekim situacijama i koliko je opasna. I ono što je bitno u ovom trenutku da oni svi stvarno moraju paziti što govore u ovim situacijama. Ovo je rijetka prilika da su svi pozvali na jedinstvo Amerike, da to jedinstvo probaju sačuvati oni sami kad su na takvom mjestu", rekla je Rakić.

Hoće li se to dogoditi? Hoće li ovo ipak ujediniti Amerikance ili možda opet doprinijeti podjelama i kako se ovo uopće može utjecati na cijeli svijet?

"Trump je rekao da je njega dragi Bog spasio da je tu Božja providnost. Puno ljudi republikanaca to zaista i vjeruje. Možda će on htjeti biti drukčiji sada nakon ovog atentata na njega, ali ljudi koji su u njegovom okruženju će hraniti javnost time da su demokrati zločesti da tu postoji zavjera protiv njega, protiv Trumpa da njega treba zaustaviti i da je ovo rezultat propagande demokrata i lijevo liberalnih snaga u američkom društvu. Hranit će javnost time da je sad dragi Bog pomogao gospodinu Trumpu, spasio ga je i da će doći do osvete na izborima za predsjednika SAD-a koje će on dobiti. To je njegov način razmišljanja", kaže Kovač.

Kada očekujete da će se Trump obratiti javnosti da ga i vidimo?

"Već sutra na konvenciji. Trump će biti vrlo borben", zaključuje Kovač.