Ministar Šušnjar o cijenama koje gule potrošača: 'Ne izazivajte...'

Hrvatska ima treću najveću inflaciju u EU, cijene i dalje rastu, o tom problemu u studiju RTL-a Danas razgovarali smo s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom.

Po inflaciji jedino su gore Estonija i Slovačka, ima li kraja?

Naše je gospodarstvo ciklično. Imamo jako dobre rezultate u turizmu u predsezoni i ključnom dijelu sezone, povećan je broj gostiju i tu se događa susret ponude i potražnje - ponuda ostaje ista kao i cijelu godinu, a potražnja drastično raste zbog dolaska turista. Mi imamo i negativne efekte turizma i to je jedna od njih, iako do kraja godine mislim da će se to iznivelirati i da će, na prosjeku cijele godine, inflacija biti niža nego je trenutno.

Trgovci cijene unazad nekoliko godina pravdaju da nije do njih, kao i distributeri i proizvođači. Do koga je onda?

Ja ne mogu biti sudac između trgovaca, distributera i proizvođača. S njima sam proveo niz konzultacija i pozivao na odgovorno ponašanje. Potrošači su ključni dio tržišta i pokazali su svoju snagu, i sada apeliram da ne izazivaju potrošače da ponovno pribjegavaju mjerama koje su poduzimali kako bi pokazali svoju snagu. Dio njih (na tržištu op.a) koristi veći broj turista i žele u dva-tri mjeseca zaraditi ono što se zarađuje cijelu godinu, kako bi njihovi dućani imali pozitivnu računicu.

Često ste prozivali trgovce – jeste li imali zbog toga problema?

Nisam imao problema, oni su također odgovorni i bili su konstruktivni u razgovorima. Regulirali smo cijene 70 ključnih proizvoda kako bismo osigurali našim najkritičnijim skupinama da mogu normalno živjeti. U Hrvatskoj imamo najjeftinije gorivo u EU, što dodatno ide u prilog činjenici da ne bi trebale neke stvari rasti - osim goriva. Cijene plina i struje određen su odlukama Vlade i dijelom su subvencionirane.

Ministarstvo je pokrenulo stranicu "Usporedi cijene" i tu se vide ogromne razlike – na obali i na kopnu isti proizvod, golema razlika.

Ministarstvo je prisililo trgovce da moraju dostavljati cijene, da ih softveri mogu analizirati. Nekoliko je platformi za analizu cijena, Nenad Bakić je napravio vrlo detaljnu aplikaciju koja prikazuje cijene od grada do grada i cijene od trgovine do trgovine. Pozivam potrošače da i oni budu aktivni, da poklone povjerenje onome tko je najjeftiniji – konačno sad imaju uvid (u cijene op.a).

Premijer je kazao da ste napravili sve da se suzbije inflacija. Znači li to da će se prepustiti sad da se one jednostavno događaju?

Premijer je dao vrlo razumnu preporuku – mi ne možemo regulirati cijene u kafićima, apartmanima, hotelima, restoranima, ali Vlada je činila sve da našim građanima osnovne životne namirnice i energenti budu priuštivi. To ćemo činiti i dalje. Postoje negativni efekti turizma koji se manifestiraju dolaskom 20 milijuna ljudi – to je pet puta više nego nas ima.

Za inflaciju su najzaslužnije usluge - cijene u kafićima i restoranima. Te si cijene mogu priuštiti turisti, ali što je s domaćima – kako onaj koji ne živi od turizma pivo na plaži može platiti sedam eura?

U zadnje vrijeme svjedočimo da su plaće i mirovine rasle, ali kao resorni ministar mogu reći da smo proveli niz administrativnih mjera kojima smo gospodarstvo rasteretili s više od 200 milijuna eura. Taj dio rasterećenja moraju osjetiti radnici, da se prelije na plaće. Moj je cilj poticati industriju, proizvodnju, radna mjesta, plaće, kako bi se lakše živjelo. Donijeli smo i proveli set mjera i zakona, događaju se značajni projekti o kojima trebamo razgovarati.

Pozitivno je – industrijska proizvodnja bilježi ogroman rast, jedan od najvećih u EU. Što je tome razlog?

Donijeli smo niz zakona koji su Hrvatsku značajno digli na investicijskoj karti Europe i svijeta. Puno je međunarodnih investitora, grade tvornice i industrije visoke dodane vrijednosti i visokih tehnologija. Idući tjedan u Novskoj polažemo kamen temeljac za tvornicu keramike njemačkog investitora, kod Zaboka će uskoro početi investicija proizvodnje kabela vrijedna 100 milijuna eura. Investiraju industrije koje će doprinijeti gospodarstvu kakvim ga želimo.

Za vikend – idete li na Thompsona?

To nekad nije bilo tako – on je bio zabranjivan, isključivali su mu mikrofone. Drago mi je da je došlo do zaokreta. Sudjelovanje Domovinskog pokreta u vlasti tome je značajno doprinijelo – to su vrijednosti koje zastupamo, a to su obitelj, domovina, suverenitet. Ja imam određenih ministarskih obaveza u Dalmaciji, ako završim na vrijeme – bit ću na Hipodromu.