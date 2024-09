Milanović ipak nije problem kod uvođenja vojnog roka, postoji veći: Najvažniji kriterij nije spreman

Od same najave uvođenja obveznog vojnog roka sukob među predsjednicima Republike i Vlade. Milanović je zatražio hitnu sjednicu Vijeća za obranu, a dok se čeka odgovor Plenkovića koji se danas vraća iz SAD-a sinoć je odgovorio MORH da odgode nema. Naša reporterka Ana Mlinarić ima odgovor na pitanje može li predsjednik Milanović opstruirati uvođenje vojnog roka.

"Zoran Milanović je bio vrlo jasan početkom godine kada je rekao da će vojni rok ostati mrtvo slovo na papiru ako se ne sastane Vijeće za obranu. Odmah tada mu je odgovorio premijer koji je rekao da ni do kakvog sastanka neće doći, a sutra ćemo doznati je li promijenio mišljenje. Postavlja se pitanje može li se uvesti vojni rok bez Zorana Milanovića iz njegova ureda kažu da ne može. Pozivaju se na nekoliko članaka Ustava vezano za njegove ovlasti i kažu da on donosi odluke o ustrojstvu i mobilizaciji. Prođe li ovaj zakon koji MORH najavljuje do kraja ove godine saborsku proceduru. predsjednik ima dvije mogućnosti: može od Ustavnog suda tražiti ocjenu ustavnosti, a tu je važno da zakon ostaje na snazi do trenutka kada bi Ustavni sud mogao reći da je on protuustavan, a može i izdati naredbu načelniku glavnog stožera da se vojni rok ne provodi. Dva ustavna stručnjaka s osječke i riječke katedre smatraju da bi u tom slučaju predsjednik kršio Ustav i u neugodnu situaciju stavio Tihomira Kundiju koji bi se našao između dvije vatre", objasnila je Mlinarić.

Postavlja se i pitanje je li ministar obrane Anušić spreman uvesti vojni rok od Nove godine?

"U MORH-u uvjeravaju da jesu, odgovorili su predsjedniku na njegovih šest pitanja. Kažu da je osiguran i novac, vojna obuka koštala bi 20 milijuna eura. Kažu da su našli način kako obeštetiti poslodavce, a studenti ne bi dobivali poziv dok god studiraju, a zadnji poziv išao bi do 30 godine. Jedan vrlo važan korak nije riješen, a to je liječnički pregled, a upravo oni bit će kriterij kako odabrati tih 4000 ročnika. Ljudi iz liječničke komore, ali i ministarstva tvrde da vojni zdravstveni sustav nema resurse to odraditi. Morat će angažirati liječnike medicine rada izvan sustava, ali da ih do ovoga trenutka nitko još nije angažirao. Kažu da je to moguće provesti za dva mjeseca ako će se raditi horuk. Sasvim je izvjesno da ni jedan novi ročišnik do Nove godine neće ući u vojarne čak ni ako se riješi politička zavrzlama", doznaje Mlinarić.

