Ministar Šušnjar za RTL otkrio koliko će nam narasti računi za plin i struju

Od sutra stupa na snagu još jedan Vladin paket mjera pomoći, vrijedan gotovo 250 milijuna eura. O poskupljenju energenata, koji je vezan uz njega s ministrom gospodarstva Antom Šušnjar razgovarala je Dajana Šošić.

Od sutra vladine mjere stupaju na snagu što će to značiti na računima za struju i plin za listopad?

"Ja bih rekao da je Vlada donijela mjere koje omogućavaju priuštivu energiju s tim da ćemo omogućiti povećanje za deset posto. To bi u prijevodu građanima trebalo značiti na računima za listopad koji dolaze u studenom, povećanje od nekih pet eura i za struju i za plin. Povećanje za struju ide u dvije faze pa će sada nešto manje, a od Nove godine bi onda povećanje cijena struje trebalo biti oko 5 eura."

Mogu li građani podnijeti taj teret?

"Kad pogledamo pet eura su dvije kave u ugostiteljskim objektima pa mislimo da mogu. Ne bi trebalo biti većih problema. Za ugrožene skupine imamo naknade za ugrožene kupce energije.

Jesu li oni dovoljno zaštićeni?

"Oni su zaštićeni s obzirom na to da dobivaju vaučere preko kojih mogu nadoknaditi ukupan utrošak energije na mjesečnoj razini. On iznosi 7o eura. Vlada je osigurala 24 milijuna eura za najugroženije skupine."

Je li cijena struje uopće trebala uopće rasti, 80 posto struje sami proizvodimo?

"Proizvodimo, a ostatak kupujemo i dalje će cijena za građane biti ispod onog koliko je cijena struje."

Očekujete li porast cijena hrane s obzirom na to da se smanjuju subvencije i za poduzetnike?

"Ne očekujem s obzirom na to da su dominantno proizvođači veliki poduzetnici koji su na tržištu duže vrijeme. U određenim medijima sam vidio neke analize, a i mi provodimo s Državnim inspektoratom analize cijena koje su regulirane. Trenutno imamo da su određene cijene koje su propisane kao maksimalne i ispod toga se na tržištu prodaju određeni proizvodi."

Što se tiče 30 proizvoda cijena je i dalje ograničena dokad će ta mjera ostati?

"Ta mjera je donesena kao takva da traje dok se ne opozove. Ona se nastavlja. Ranije sam rekao da su određeni proizvodi čak i niže cijene od definiranih tom mjerom."

Jeste li u kontroli našli na neke nepravilnosti uz te ograničene cijene proizvoda?

"Pa nismo našli neke nepravilnosti da su cijene više, možda možemo razgovarati o tome da li postoji dovoljan broj tih proizvoda i jesu li cijene primjereno istaknute, ali to su kontrole koje je ministarstvo samo vršilo. Čekamo izvješće samog inspektorata kako bi imali potpuni uvid."

Je li primjereno da direktori HEP-a rade zabave s Hankom Paldum u situaciji dok građanima raste cijena struje?

"To svakako nije primjereno ja sam za to doznao iz medija prije koji trenutak. Utvrdit ćemo sve okolnosti, ali ne smatram to primjerenim."

Hoće li biti sankcija?

"Vidjet ćemo kada utvrdimo sve okolnosti."

Da spomenemo druge mjere ranije ste upali u USKOK-ove mjere u aferi stečajna pljačka kako je do toga došlo, tada ste bili odvjetnik?

"Odvjetnici inače pružaju pravne usluge i savjete svojim klijentima. Ja nikada nisam bio u mjerama, niti sam upao u te mjere. Te mjere se nisu odnosile na mene.Ne znam što bih tu rekao osim da je odvjetnički posao da pružaju usluge klijentima."