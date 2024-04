'MI SMO KAO IZDANI' / Milanović otkazao dolazak u Čepin: Saznao da je čelnik čepinskog ogranka hrvatskih dragovoljaca osuđeni silovatelj?

Predsjednik Republike Zoran Milanović otkazao je najavljeni dolazak na 15. obljetnice osnutka ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u Čepinu kod Osijeka. Iz Ureda predsjednika pojasnili su da je Milanović od nadležnih institucija dobio informacije i podatke o organizatoru koji mu ranije nisu bili poznati. Na temelju toga je odlučio otkazati svoj dolazak. Neslužbeno doznajemo kako je razlog za nedolazak bila informacija da je čelnik čepinskog ogranka Udruge osuđen za silovanje, što u toj udruzi nisu mogli potvrditi. 'Mi smo držali do predsjednika, on je službeno izabran kao predsjednik i mi smo to cijenili, međutim mi smo na kraju ispali kao izdani', rekao je Zdenko Arambašić, dopredsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Čepin.