Pregovori o sastavljanju Vlade u petak se sele u Vukovar. Dok se pokušava doći do 76, premijer Andrej Plenković uvjerava "teoretski imamo 83 ruke".

Pregovore je u RTL-u Danas komentirao Mate Mijić, izborni analitičar RTL-a.

Ima li Plenković 83 ruke, kako sam kaže?

"To bi u ovom trenutku bilo anatomsko i političko čudo. Ono što Plenković ima to je okvir koji si je zadao davno - to je suradnja s manjinama, apsolutno da. On je s njima dogovorio jednoglasnu potporu Gordanu Jandrokoviću za predsjednika Sabora. Ima i Tomislava Žigmanova, ne samo etničkog, nego i legitimnog političkog predstavnika Hrvata u Vladi Srbije. Dakle, Andrej Plenković teško će se riješiti manjina i oni spadaju u te 83 ruke o kojima on priča. Sada je okvir tu za DP da ga prihvati ili odbaci, da budu krivac za nove izbore."

Hoće li DP popustiti i pristati na tzv. trokut suradnju (sa SDSS-om)?

"Ne mislim da postoji bilo kakav geometrijski lik kojim DP može svojim biračima opravdati bilo kakvu suradnju sa SDSS-om. Stvar je jednostavno takva, oni igraju na vrlo snažne emocije kod svojih birača vezane uz Domovinski rat, uz manjinske predstavnike, pogotovo srpske nacionalne manjine i kada dovodite emocije do te užarene razine, vrlo je kratak put između heroja i izdajnika. Oni si ne mogu priuštiti biti izdajnik."

Kolakušić neće u Sabor - je li to ruka više za HDZ, uz Vučemilović koja je napustila Suevereniste?

"Ponovit ćemo, HDZ će imati ruke. Pitanje je hoće li Domovinski pokret prihvatiti okvir koji Plenković nudi, a on nudi taj okvir jer ne pristaje da mu oni uvjetuju ništa, skupa s nekima unutar stranke -konkretno Ivanom Anušićem za kojeg Plenković smatra da je u dosluhu s njima. Plenković čuva svoju poziciju tako što je nametnuo okvir i taj okvir je 'uzmi ili ostavi' i on se tu neće puno prilagođavati. Mislav Kolakušić je svjesno izabrao izaći sam na izbore za Europski parlament, ne u koaliciji s SDP-om o kojoj se spekuliralo, zato što smatra da njihovi pregovori s HDZ-om mogu naštetiti njegovim izbornim šansama. Definitivno to onda znači da, ako njegova zamjena digne ruku za HDZ-ovu većinu, i to narušava njegove izborne šanse za Europski parlament, tako da ne vidim tu logiku. A gdje logika prestaje, počinje hrvatska politika, pa pričekajmo pa ćemo vidjeti."

Čuli smo Pavličeka, kaže za gospođu Vučemilović da je 'ona žeton godine'.

"Ona je bila izvrsna zastupnica i mislim da je time razočaranje Marijana Pavličeka još veće. Ona je takva kakva jest i to je ono što se u politici danas zove pragmatičnost, iako to nije točan naziv zato što bismo mi takvu praksu gdje vas se izabere na jednoj platformi, a onda vi kasnije nastavljate raditi u drugoj platformi, jednostavno trebali na neki način prestati normalizirati.

SDP-ov šef poručuje da ne odustaju. Je li to potez očajnika ili postoji makar teoretska šansa za tu opciju?

"On bi trebao pričati sa svojim prirodnim partnerima iz Možemo! koji, čini se, rade sve da sruše SDP, a ne HDZ. Apsolutno sve što Možemo! radi ide u prilog HDZ-u. Nisu pristali ni na nacionalnu ni na točkastu koaliciju sa SDP-om, odnosno Rijekama pravde prije izbora, pa sad nakon izbora ne žele zapravo ni kratkotrajnu suradnju s desnicom, tako da prihvate Ivana Penavu za predsjednika Sabora i tako privuku Domovinski pokret u tu takozvanu antikorupcijsku većinu, tako da Možemo! gleda svoje kratkoročne stranačke interese. Oni zapravo ne znaju što hoće, znaju što neće. Neće ništa, a što hoće, to još nisu definirali, tako da je najveći problem u tome kako SDP može na ljevici postići određenu razinu dogovora, da oni prihvate suradnju s desnicom, makar nekoliko mjeseci, a desnica nema razloga prihvatiti apsolutno samo ono što nudi ljevica, tako i Most."

Penava kaže da su opcije su otvorene?

"U ovom trenutku u kakvom su sada pregovori s HDZ-om njemu i moraju sve opcije biti otvorene. Zato što je DP prikačen na srednjovjekovnu spravu za mučenje i Plenković ih rasteže do iznemoglosti da vidi što će se tu dogoditi. On usporava pregovore s njima svjesno i namjerno."

Plenkovića sam navodi primjere drugih europskih zemalja gdje se većina sastavljala mjesecima, pa i godinama, pa čak i ovaj aktualni primjer iz Nizozemske. Znači li to da i on računa na takvu opciju?

"Plenkovića samo treba dobro slušati. On u pravilu otkriva svoje planove unaprijed vrlo jasno i otvoreno. Neki dan je spominjao belgijske standarde pri slaganju Vlade. Znamo da Vlada u Belgiji zna ne sastaviti se po dvije godine. Sad navodi nizozemski primjer gdje premijer Rutte zbog svojih međunarodnih ambicija nastoji ne ulaziti ni u kakav dogovor s Wildersom i njegovom desnom opcijom, tako da Plenković zapravo jasno pokazuje što je njegov plan: rastezati ove pregovore i razgovore, koliko god je to moguće, pa i po potrebi, čak i ići na nove izbore.

Koliko realno da idemo na nove izbore?

"Danas realnije nego što je bilo prošli tjedan. Mislim da su novi izbori najrealniji scenarij, naravno, moguć je uvijek i dogovor. Ali definitivno Plenković smatra da ima najveće šanse i na novim izborima i tu on kalkulira i s tim."