Izbori kao plan ljevice sigurno su opcija budući da nema Vlade ni sa jedne ni s druge strane. Ljevica je i dalje uporna u tome da želi osnovati antikorupcijsku većinu u Saboru. Peđa Grbin danas je rekao da ako u tome ne uspiju onda su opcija novi izbori. Imali su danas pregovore, a jedna od četiri pregovarača bila je i Marijana Puljak iz stranke Centar na koalicijskoj listi. RTL-ova reporterka Ana Mlinarić razgovarala je s njom.

Nakon današnjeg sastanka. Kako to vama izgleda? Što je najrealnija opcija. Antikorupcijska većina, dogovor s HDZ-om ili novi izbori?

"Danas smo na sastanku u ime koalicije ponovili koja je opcija za nas realna, a to su svi oni koji su u predizbornoj kampanji, a i prije izbora bili opozicija i u prošlom sazivu Sabora govorili da ih zanima borba protiv korupcije. Dakle, u Saboru bi se mogla formirati jedna antikorupcijska platforma, onda bi se mogao konstituirati Sabor do roka koji je 19. svibnja i donijeti one hitne stvari, a to je smjena Turudića, Lex AP i potaknuti razgovore o izbornom zakonu. Dakle neke hitne stvari koje se mogu donijeti da se zaustavi ova korupcijska spirala u koju je HDZ upao. Danas je to još jednom prezentirano predstavnicima DP-a i nisu imali nikakvih primjedbi."

Koliko vi ruku imate trenutno?

"Mi smo razgovarali u ime Rijeke pravde, ali na antikorupcijskoj platformi. Ako gledate tko je sve o tome govorio i tijekom izbora ima puno više opcija koje su to podržavale."

Koliko je to realno? Danas smo vrlo jasno čuli iz DP-a: Možemo ne dolazi u obzir, a bez Možemo nema računice.

"Oni su govorili o Možemo u vladi. Mi danas nismo razgovarali o formiranju Vlade već o konstituiranju Sabora."

Ali su danas rekli ni od saborske većine ništa s Možemo…

"Nisam takav dojam stekla. Činilo mi se da je uvjet da u vladi nema Možemo. Antikorupcijska većina je moguća i ono što je najhitnije da se zaustavi HDZ. Svima koji su sudjelovali u ovim izborima, koji su u Saboru zagovarali tu borbu protiv korupcije u interesu je da se zaista zaustavi HDZ, da se ove hitne stvari provedu."

Je li točno da se spominje datum izbora 15. rujna?

"Nakon što se donesu te hitne stvari, onda se može govoriti koji je sljedeći korak. Ne želimo ga sada prejudicirati. Jedna od opcija su svakako izbori."

Kad je neki idući sastanak?

"Sada je loptica na DP-u. Imaju neke interne dogovore."

Čini li vam se da su dogovori s vama samo pro forme da ojačaju položaj prema HDZ-u?

"Nisam imala takav dojam danas. Svakako su bili zainteresirani za ovu opciju. Razgovarali smo i formalno i koji su datumi u igri kako bi izgledao neki timeline, neki raspored svih tih koraka. Osjetila sam iskrenu zainteresiranost. Imamo povijesnu šansu da udaljimo HDZ i da im ukinemo te poluge moći. Da zaista Sabor preuzme tu ulogu kontrole nad tehničkom Vladom tada ni Vlada ne bi mogla ni donositi ni uredbe sa zakonskom snagom niti išta provoditi - mislim da su zato svi zainteresirani."