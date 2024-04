S dolaskom toplijih dana na internetskim oglasnicima sve je više oglasa za autoškole. Nude osposobljavanje vozača za B kategoriju za "samo 699 eura", uz ograničeno trajanje ponude. Autoškole time ne krše zakon, no upravo su takvi oglasi mamac za naivne. Jer niska cijena privuče velik broj kandidata koje autoškola ne može osposobiti u predviđenom roku od šest mjeseci. Naime, jedan instruktor godišnje može imati najviše 50 polaznika.

I to nije sve. Ako polaznici zbog nezadovoljstva odluče ranije raskinuti ugovor, škola im to može naplatiti dodatnih nekoliko stotina eura jer to sve piše u ugovoru koji se sklapa s autoškolom, a u kojem mnogi ne čitaju ono što piše sitnim slovima.

Stručni nadzor nad radom autoškola provodi Hrvatski autoklub (HAK), ali za takve situacije nisu mjerodavni.

"Za to je nadležan sud. Najveći problemi koji se javljaju u sustavu osposobljavanja kandidata za vozače su financijske naravi. Radi se o koliziji poslovnih ambicija određenog broja autoškola i njihovih vlasnika u odnosu na mogućnosti njihove realizacije usluga na tržištu koje ne mogu obaviti", ističe Mario Pavić, voditelj HAK-ovog stručnog nadzora nad radom autoškola.

Slučajevi nepoštene prakse brojniji su nakon 2018. godine kada je liberalizirano tržište. Autoškolu može, uz zadovoljavanje minimalnih zakonskih uvjeta, otvoriti gotovo svatko, a cijenu samostalno određuje.

"Najjeftinija autoškola trenutačno daje uslugu osposobljavanja za 600 eura, dok ona najskuplja pruža uslugu za 1500 eura. Svi si mi koji obavljamo nadzor postavljamo pitanje kako se za jedan proces rada koji je vrlo jasno uređen i propisan, koji ima svoja načela rada i zakonitosti, može imati tako velika razlika u cijeni", kaže Pavić.

Kandidati koji se osjećaju prevarenima, s prigovorima se javljaju i MUP-u.

"Ministarstvo ide u upravno-inspekcijski nadzor bilo da se radi o prigovorima građana, nezadovoljnih kandidata, njihovih roditelja ili u situacijama kad se u nadzoru prometa zaustavi vozilo autoškole i utvrde određene nepravilnosti na terenu", kaže Nikola Milas, pomoćnik voditelja Službe prometne policije u Ravnateljstvu policije.

Ističe da je prošle godine u Hrvatskoj radilo 368 autoškola. HAK je proveo 363 redovna nadzora nad njihovim radom te po nalogu MUP-a, 60 izvanrednih nadzora. Godinu ranije provedeno je 395 redovnih nadzora rada autoškola te 51 izvanredni. U prva dva mjeseca ove godine provedeno je 75 redovnih i 15 izvanrednih nadzora.

Nijedna škola nije izgubila licencu jer zakon to ne predviđa, ali su novčano kažnjene one koje ni u roku od 30 dana nisu otklonile nepravilnosti. U 2022. utvrđeno je 450 prekršaja i naplaćeno 116 120 eura kazni. Prošle godine evidentirano je 408 prekršaja i naplaćeno 102 340 kazni, a u prva dva mjeseca ove godine za utvrđena 22 prekršaja naplaćeno je 6220 eura kazni.

"Naš konačni cilj u cijeloj toj priči nije dobivanje vozačke dozvole za kandidate već da kandidat nauči voziti. To je ono najosnovnije pravilo koje tražimo od autoškola, da nam 'ispostave' sigurnog i dobrog vozača koji neće kršiti prometne propise i neće raditi prometne nesreće s najtežim posljedicama", ističe Milas.

Ova godina je u tom pogledu loše počela. U prva dva mjeseca mladi su vozači skrivili 533 prometne nesreće u kojima je poginulo 7 osoba, pet više nego u istom lanjskom razdoblju. Naši sugovornici ističu da 90 posto autoškola radi pošteno i da je realna cijena autoškole oko tisuću eura. Zato pripazite jer najjeftinije nije uvijek i najbolje.