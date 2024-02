Mali trgovci su u velikim problemima. Posao nedjeljom i blagdanima i dalje neće cvjetati, odlučio je tako Ustavni sud, pa je i posljednja nada u ovoj cvjećarnici uvenula. U jednoj zagrebačkoj maloj trgovini je bio reporter RTL-a Marko Šiklić koji je razgovarao s vlasnikom Gordanom Kolarom.

Na pitanje koliko njemu znači odluka Ustavnog suda i što to znači za njegovu trgovinu u Dubrovniku, Kolar je rekao: 'Ovaj zakon nas definitivno stavlja u nepovoljniju situaciju u odnosu na druge dionike u trgovini. Pogotovo što nas malih poduzetnika, obrtnika i trgovaca ima oko 50.000. Da budem konkretan u brojkama, kad pomnožite naš dnevni promet od 1000 eura puta 50.000 malih trgovina, dobijete cifru od 50 milijuna eura. Kad 50 milijuna pomnožite s 24 dana koja su nam oduzeta tijekom turističke sezone dobijete milijardu i i dvjesto milijuna eura. Turistička sezona traje od Uskrsa do kraja listopada, međutim mi nismo u situaciji, odnosno nije nam dozvoljeno da radimo osam blagdana i šesnaest nedjelja koje bismo još mogli raditi. Naime, zamislite u Dubrovniku konkretno kad vam dođe kruzer s 3-4 tisuće gostiju i koji ima uplovljavanje nedjeljom 28 nedjelja, vi defakto ne možete 12 nedjelja raditi. I sad zamislite 3000 ili 4000 ljudi na Stradunu koji ne mogu kupiti osnovne namirnice, vodu a kamoli nekakav suvenir da ga ponesu sa sobom".

Premijer Andrej Plenković kaže da zakon fantastično funkcionira u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj, pa se postavlja pitanje zašto ne može kod nas?

"Mislim da je definitivno neprimjereno uspoređivati se s jednom Austrijom iz razloga što Austrija ima 365 dana sezonu, ima prihod od ljetnog turizma daleko veći nego od zimskog. Kada bismo mi bili zemlja koja bi imala sezonu 365 dana u godini nitko ne bi postavljao pitanje radnih ili neradnih nedjelja ili blagdana, nego bismo svi živjeli u blagostanju", tvrdi Kolar.

Može li se dogoditi situacija da u nekom mjestu nema ni jedne trgovine koja je otvorena?

"Pa, može, i to će se desiti vrlo brzo. Recimo u svim turističkim mjestima duž Jadranske obale će za Uskrs u Uskrsni ponedjeljak veliki broj gostiju doći, što automobilima, što kruzerima i avionima, i imat ćete situaciju da ti ljudi koji dođu u subotu navečer ne mogu do utorka ujutro kupiti osnovne namirnice, dakle ne mogu kupiti ni kruh, ni mlijeko. Odnosno mogu, mogu otići na benzinsku pumpu i tamo se snabdijeti za ono što trebaju. Koliko je to primjereno jednoj hrvatskoj turističkoj zemlji, koliko šaljemo dobru poruku, mislim da je to zaista upitno. S druge strane, mi smo mediteranska zemlja i da se trebamo uspoređivati sa zemljama Mediterana, dakle sa Ciprom, Turskom, Grčkom, Španjolskom, Italijom, Francuskom, gdje je između ostalog dozvoljen rad trgovinama i gdje je ljudima ostavljeno to na izbor. Dapače, oni potiču da se nedjeljama radi kako bi turisti mogli uživati u svemu", kaže.

A što je s radnicima, jesu li oni zaštićeni?

"Nažalost, taj zakon je donešen vrlo nespretno iz razloga što su donijeli Zakon o trgovini da bi zaštitili radnike, međutim da su samo jednom uredbom napravili u Zakonu o radu da umjesto 16 nedjelja koje je dozvoljeno raditi, da su samo napravili da ljudima zabrane više od 16 nedjelja godišnje u svim djelatnostima, bez obzira kojim se poslom bave. Dakle, mislim da bi tada zakon bio puno pravedniji, da bi tada bili zaštićeni i ljudi na benzinskim crpkama i ugostitelji, hotelijeri itd. Imate apsurdnu situaciju, u Rovinju konkretno, imate hotelski kompleks i dvadeset dućana uz šetnicu na moru. Ti dućani smiju raditi, ostali ne smiju. Ne čini li vam se to paradoksalno?", upitao je Gordan Kolar u razgovoru za RTL Danas.