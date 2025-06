Lovren o kontroverznom transferu: 'Jedino me zanimalo povećanje plaće'; Modrić dolazi na sud

Dejan Lovren još jednom je na klupi za svjedoke u sudnici Županijskog suda u Osijeku. S osmjehom je rekao da se osjeća dobro i saslušao upozorenje suca da je dužan govoriti istinu i da je lažno svjedočenje kazneno djelo.



"Razumio sam", potvrdio je Lovren.

Transfer u Lyon

Prvi profesionalni ugovor s Dinamom Lovren je potpisao sa 16 godina i već tada mu je menadžer bio Mario Mamić. U klubu mu je kaže novac isplaćivan na račun, a o odluka o transferu javljena mu je telefonom.



"Zvao me Zdravko Mamić, rekao je mali, prodan si u Lyon, dogovorili smo kao sve i to je to bilo, tako sam saznao prvi puta da idem u Lyon. Nisam ni znao što ću dobiti od prilike, ali tek mi je naknadno bilo rečeno, ali sam ja bio presretan jer sam ono, otišao dalje", kaže Dejan Lovren.



Lyon je Dinamu platio devet milijuna eura transfernog obeštećenja, a prema optužnici 900 je tisuća preko fiktivnih usluga stranih poduzeća izvučeno iz kluba. Lovren kaže da ne zna kako je Mamić naplatio svoje usluge.



"Ja sam jedino tada dogovarao s Mariom ono u vezi povećanja plaće. To je jedino što me je zanimalo, koliko će se on naplatiti, nikada nisam ni pitao, niti me je zanimalo iskreno“, kaže Lovren.



Sud je zanimalo zna li Lovren koja je bila uloga u tom poslu optuženog Damira Vrbanovića.



"Stvarno ne znam, ne znam, nikada nisam saznao“, kaže Lovren.

Svjedočio i Mandžukić

O transferima Marija Mandžukića iz Zagreba u Dinamo i iz Dinama u Wolfsburg svjedočio je njegov menadžer Ivan Cvjetković Tarzan. Kaže kako je Mandžukiću i u Dinamu cijena rasla.



"Poslije prve godine možda je bio ugovor 300 tisuća, a već tijekom te druge godine, možda se popeo na milijun, Zdravko je bio takav, učinilo mu se da će to biti jako dobar posao“, kaže Ivan Cvjetković, nogometni menadžer.



No, ako bi nešto bilo loše, Mandžukić bi Mamiću uvijek bio i kriv, kazao je Cvjetković.



"Zdravko je impulzivan čovjek, u jednom času je med i mlijeko, a s druge strane, onda je problem", kaže Cvjetković.



Pa je Mandžukićev odnos s Mamićem bio kao i nekadašnji Cvjetkovićev s trenerom svih trenera.

"S našim pokojnim Ćirom, gdje sam mu nekada bio crvena krpa zato što mu nisam šutio, on sad ide ti ovo, ovaj ono. Ja dođem – nije tako, on sebe šamarao, to su kažem ti, takvi ljudi“, kaže Cvjetković.Zato je odlazak Mandžukića iz Dinama u Wolsfburg bio dobar posao, zaključio je Cvjetković. Suđenje se nastavlja sutra kada bi u sudnicu trebao doći i. On i Lovren nakon svjedočenja u prvom kaznenom postupku protiv Mamića osumnjičeni su za lažno svjedočenje, što je kasnije odbačeno. Vidjet ćemo kako će Modrić svjedočiti sutra.

