Lički zaseoci pod snijegom: 'Na izolaciju smo navikli, ali olakšanje je kad se cesta otvori'

Iako jutros nisu zabilježene najniže temperature ove zime, u Lici i Gorskom kotaru palo je najviše snijega – između 40 i 50 centimetara. Zbog obilnih padalina i jakih vijavica pojedina su naselja i dalje prometno odsječena, a najteže je u dijelovima oko Gračaca.

Na području Gračaca još uvijek postoje manji zaseoci koji su zatrpani snijegom i cestovno neprohodni. Riječ je uglavnom o mjestima u kojima živi malo stanovnika, većinom starije životne dobi – u nekim zaseocima tek pet do deset ljudi.

Ekipa RTL-a Danas posjetila je i Mazin, do kojeg vodi cesta Bruvno–Mazin–Dobro Selo, poznata po čestim zatvaranjima zbog snježnih zapuha i vijavica. Prilikom dolaska u mjesto, termometar u automobilu pokazivao je -16 stupnjeva, a temperature su nastavile padati. Ipak, mještani su danas ponovno cestovno povezani s ostatkom zemlje.

U Mazinu je Nikolina Radić razgovarala s Nerom Skroče, koja ondje živi i bavi se turizmom te je zajedno sa svojim gostima bila potpuno odsječena od svijeta.

'Navikli smo na izolaciju'

„Imamo goste koji nisu navikli na ovakvu izolaciju, ali ih unaprijed pripremim na to da prognoze ne mogu biti precizne. Uvijek se opskrbimo drvima, hranom i svime što je potrebno za grijanje i boravak. Ja sam osobno na to već navikla“, rekla je Skroče.

Dodaje kako već pet godina živi u takvim uvjetima te da su strpljenje i dobra priprema ključni. „Čekamo da se očiste glavne prometnice i da nas ‘otkopaju’. Najsretniji smo kad čujemo zvuk ralice ili bagera“, istaknula je.

Iako su mještani navikli na čestu izolaciju, otvaranje ceste uvijek donosi olakšanje, osobito zbog mogućih hitnih situacija. „Do sada nismo imali ozbiljnih problema, ali ako bi netko bio zdravstveno ugrožen, vjerujem da bi intervenirala gorska služba ili cestari“, kaže Skroče.

Mještani ovog kraja, ističe, već su godinama spremni na ovakve uvjete – imaju zalihe hrane za mjesec dana i dovoljno drva za cijelu zimu. Ipak, problem ostaje česta pojava vijavica koje stalno nanose snijeg na cestu, zbog čega čišćenje često nema smisla dok vjetar ne oslabi.

Iako su temperature i dalje ispod ništice, nebo je večeras vedro, a nove snježne padaline zasad se ne očekuju.