Legendarni Tijat ponovno zaplovio, kapetan broda otkrio u kakvom je stanju

Brod kojega su Šibenčani prozvali najvoljenijim ruzinavim brodom na Jadranu u zadnji čas spašenim od rezališta - ponovo je zaplovio!

"Malo smo napravili jednu kratku plovidbu, malo testirali motor i vidimo da će određene stvari, ipak je to stajalo, trebat pročistiti", kaže kapetan Tijata Saša Jurat.

70-godišnji starac, koji je već dvije godine van funkcije, dobio je dozvolu za isplovljavanje tek na jedan dan kako bi se obnovile pomorske svjedodžbe, a onda ide u raspremu zbog remonta. "Svi uređaji na brodu su ispravni, navigacija je ispravna, kormilo je ispravno, sirena, sidro, sve smo isprobali, sve na brodu, bogu fala, radi", dodaje kapetan Jurat.

'Lipo brod ide, nema šta'

Za kormilo mu je danas imao prilike stati i kapetan koji obično upravlja daleko modernijim brodovima. "Gušt mi je jer brod gledan cili život kako dolazi i odlazi iz Vodica i uvik me zanimalo kako to ozgor izgleda, iz timunerije. I eto, dobija san priliku sad kad je brod ajmo reć u penziji da i ja stanen za timun i proban kako to ide. I nakon par minuti šta smo isplovili – divota. Lipo brod ide, nema šta", oduševljen je i Marko Cukrov, pomorski kapetan iz Vodica koji je sa svojim kolegama pomogao oko testiranja.

Šibensko-kninskom županu na odlasku, koji se i nije natjecao na ovim izborima, na samom kraju mandata ostvarila se želja - zaplovio je i on prvi put legendarnim brodom. Priznaje da se i njemu uvukao pod kožu kada je prije četiri godine došao u ured na šibenskoj rivi.

"Kad bi se parkirao i išao u ured, ja bih vidio neki lijepi brod koji praktički kao da je lebdio nad morem i uvijek se pitao što je to. Nisam imao pojma da je to Tijat. I onda sam vidio da postoji nekakva grupa Tijat u srcu, pa da oni nešto pokušavaju spasiti i tek onda sam shvatio da se radi o onom brodu kojem sam se ja cijelo vrijeme divio", prisjeća se Marko Jelić (AP), šibensko-kninski župan.

Projekt obnove broda

Iako se nije natjecao na ovim izborima i na odlasku je s mjesta župana, Marko Jelić se nada da će projekt remonta broda, na koji može stati 300 ljudi, nastaviti i buduća županijska vlast kako bi preuređenjem pomlađeni starac jednoga dana zaplovio kao školski brod, ali i živući muzej koji spaja posjetiteljske centre šibenskog arhipelaga.

"Čekamo inicijalne ponude brodogradilišta na temelju dokumentacije koju smo napravili tako da možemo raspisat natječaj za potpunu obnovu broda. Naime, mi smo osigurali 1,2 milijuna eura za obnovu ovog broda, Fond za otočni razvoj i još 300 tisuća eura od Županije. To je ukupno milijun i pol eura čime bi se trebalo potpuno obnoviti ovaj brod", dodaje Jelić kojemu je želja da se ovaj projekt realizira i da ga podrži i budući župan.

Zbog iznimnih maritimnih sposobnosti u nepovoljnim uvjetima, ovaj čuvar industrijske i pomorske povijesti priobalja, mogao bi se koristiti i u slučaju većih katastrofa.

