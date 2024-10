NAJBOLJI U SVIJETU / Krk je otok bez smeća i za to su nagrađeni. Priča je počela prije 20 godina

Biti otočni prvak svijeta u zbrinjavanju otpada. E pa nije to samo tako, prošli su puno izazova, a priča počinje prije 20 godina, kada se krenulo s odvajanjem smeća. Sve je to zadivilo strogu međunarodnu komisiju. Pet godina su radili provjere poštuju li se sva pravila i stigla je nagrada do Krka- Zero Waste otoka. Više pogledajte u prilogu Ide Balen