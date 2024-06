Sve aspekte EU izbora, kampanju i rezultate agencije Promocija plus, komentirali su RTL-ovi analitičari Krešo Macan koji na ovim izborima savjetuje IDS i Mate Mijić koji radi za Most.

Istraživanje pokazuje trenutačne preferencije, znamo da su izbori jedina prava anaketa ali iznenađuje?

"Zasad nema. Ovo se nastavlja na one trendove koje već imamo od poslije izbora. Malo je Most bio klizio pa se vratio. DP je isto malo bio kliznuo pa se vratio. Vidimo da su SDP i HDZ prilično stabilni. Možemo, je čak tu negdje preskočio DP i Most. Vidjet ćemo jesu li sposobni izvući ljude", kazao je Macan.

HDZ bi, prema istraživanju, mogao dobiti mandat ili čak dva više nego na prošlim izborima. Je li to realno i kako tumačite razlog?

"Itekako je to realno, HDZ dominira političkom scenom. Pokazalo se to i nakon ovih parlamentarnih izbora. Oni su sklopili Vladu i praktički ispuhali tu jednu negativnu retoriku prema sebi koja je dolazila i od desne i od lijeve opozicije. HDZ je demotivirao protivničke birače. Ono što je bit je koliko će ljudi izaći na izbore. Što se tiče europskih stvari, puno je veći interes za Europsko prvenstvo u nogometu za deset dana nego za Europske izbore. Više ljude zanima kojih 11 će istrčati u Berlinu, nego kojih 12 će nas predstavljati Bruxellesu i to je jednostavno činjenica. Na političkim akterima je da izvuku svoje baze. Slabokrvna je kampanja, ali jedina prava krv je pala između nas dvojice kada su Most i IDS dva dan izmjenjivali nekakve udarce, a sve je dugo bila potpuna anemija", rekao je Mijić.

I u prethodna tri ciklusa EU izbora u Hrvatskoj izlaznost je bila rekordno niska. Što se sada očekuje?

"Bit će veća. Onih sigurnih 35 posto će izaći, a ovi svi drugi ako bude lijep dan će ostati doma, jer ih nitko neće izvlačiti. 35 je puno u odnosu što je bilo zadnji put. Lijepi porast. Imamo 12 posto neodlučnih. I ti će ostati doma. Ne vjerujem da će ih itko izvlačit", dodao je Macan.

Kome na ruku ide niska izlaznost, a kome nešto viša? Može li dovesti do iznenađenja?

"Svakome tko ima terensku infrastruktura odgovara niska izlaznost jer svoje može izvući, za razliku od potencijalne konkurencije. HDZ je tu kralj što se tiče svojih birača. Što se tiče Mostove kampanje oni imaju tu civilnu inicijativu skupljanja potpisa sad za unošenje kršćanske baštine u ugovore, DP je oformio respektabilnu terensku mrežu za ove parlamentarne izbore, Možemo ima svoje građanske udruge", rekao je Mijić.

"SDP je jedini krenuo s jakom televizijskom kampanjom", dodao je Macan. Mijić je naglasio da SDP ima i jaku listu s puno prepoznatljivih lica.

Posebne se bitke vode na samim listama, unutar lista, kroz preferencijalne glasove. Imamo tu Marijanu Petir, Tonina Picule koji je zadnji na SDP-ovoj listi... Može li to pogurati liste naprijed?

"Može donekle, ali pitanje je mogu li ti ljudi pojedinačno izvući tisuće birača. Za rezultate vam treba par tisuća. Marijani Petir je nezahvalnije je biti na listi HDZ-a kada ta lista osvoji 350 tisuća, onda njoj treba 35 tisuća", rekao je Macan.

"Kod preferencijalnih kampanja uvijek je problem kohezije na listi. Svatko radi nešto za sebe, bori se za sebe. Ima li lista smjer. Tu je uvijek pitanje koliko oni jedni drugima pomažu ili odmažu", dodao je Mijić.

Kampanja je izuzetno duga ali i dalje dobrim djelom nevidljiva dosadna. Kakav je vaš dojam"

"Kampanja bi trebala biti dugačka. Ovo je pošteno. Izbori za Europski parlament su pošteniji. Nema nikoga tko navlači, nema vlasti koja navlači. Oni su napravili ono što je najbolje, 45 dana kampanja. To bi trebala biti normalna kampanja, ali ispuhali smo se na parlamentarnim, pala je tenzija, brzo se formirala Vlada, pa ovo nije trka, a s druge strane kako su potrošili novca, onda su kazali idemo se mi odmoriti, pa krenuti i onda su krenuli jako kasno", kazao je Macan.

"Ovo su ustvari trećerazredni izbori. Čak ne drugorazredni. I to ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj EU. Ljudima treba da shvate bit EU izbora zašto je važno tko ih predstavlja i koje su teme relevantne", zaključio je Mijić.

Jesu li stranke i političari napravili dovoljno da zainteresiraju građane?

"Nisu. Njima paše da nitko ne zna da su izbori. Veliki će izvući na mišiće. I onda ostaju ovi preferencijalni, oni se tuku", kazao je Krešimir Macan.